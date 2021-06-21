Ianson comemora bom início de Série B do Brusque: 'Estamos no caminho certo'

Um dos destaques do Brusque, o zagueiro Ianson comemorou o bom início de Série B do clube catarinense. Segundo o jogador, a meta é continuar crescendo na competição para fazer uma disputa de alto nível em 2021.
- Estamos fazendo um bom início de Série B é isso é importante. O grupo tem trabalhado muito para continuar crescendo. Vamos lutar muito para que as próximas partidas sejam de bons resultados. O elenco sabe do seu potencial. Estamos no caminho certo. - afirmou.
Ianson ainda falou sobre o momento positivo que passa com a camisa do Bruscão.
- Estou feliz com tudo que tenho passado aqui. Tenho trabalhado para continuar construindo uma história no clube, que vem crescendo ao longo dos anos. - concluiu.