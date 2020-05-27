Ianis Hagi assina contrato em definitivo com o Rangers

Crédito: 'Estou muito feliz e orgulhoso por fazer parte da família do Rangers' (Divulgação

O Rangers não titubeou em relação a Ianis Hagi. O clube escocês exerceu o direito de compra que tinha junto ao Genk (BEL) e agora contará com o jovem romeno de 21 anos.

O promissor atleta foi contratado em janeiro. Após 13 partidas e três gols marcados, o filho de Gheorge Hagi é visto como uma das esperanças da equipe do técnico Steven Gerrard.

I’m extremely happy and proud to be part of the @RangersFC family and represent the colours of such a huge club permanently. I can’t wait to meet up with the boys, play at Ibrox again and keep enjoying moments with our amazing fans! ?? I also want to thank @KRCGenkofficial pic.twitter.com/plgdDs7L2p— Ianis Hagi (@IanisHagi10) May 27, 2020 Ianis Hagi utilizou suas redes sociais para manifestar-se sobre o novo acordo com o Rangers: