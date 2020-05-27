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futebol

Ianis Hagi assina contrato em definitivo com o Rangers

Visto como promessa europeia, filho de Gheorge Hagi tem seus direitos adquiridos em definitivo pelo clube escocês. Ianis não esconde entusiasmo por novo vínculo...
LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2020 às 18:28

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 18:28

Crédito: 'Estou muito feliz e orgulhoso por fazer parte da família do Rangers' (Divulgação
O Rangers não titubeou em relação a Ianis Hagi. O clube escocês exerceu o direito de compra que tinha junto ao Genk (BEL) e agora contará com o jovem romeno de 21 anos.
O promissor atleta foi contratado em janeiro. Após 13 partidas e três gols marcados, o filho de Gheorge Hagi é visto como uma das esperanças da equipe do técnico Steven Gerrard.
I’m extremely happy and proud to be part of the @RangersFC family and represent the colours of such a huge club permanently. I can’t wait to meet up with the boys, play at Ibrox again and keep enjoying moments with our amazing fans! ?? I also want to thank @KRCGenkofficial pic.twitter.com/plgdDs7L2p— Ianis Hagi (@IanisHagi10) May 27, 2020 Ianis Hagi utilizou suas redes sociais para manifestar-se sobre o novo acordo com o Rangers:
"Estou extremamente feliz e orgulhoso de fazer parte da família Rangers FC e representar as cores deste imenso clube em definitivo. Mal posso esperar para encontrar com os colegas, atuar no Ibrox (Stadium) novamente e continuar a viver momentos ao lado dos nossos torcedores fantásticos. Também quero agradecer o Genk".E MAIS:Shaqiri, do Liverpool, é alvo do Newcastle para próxima temporadaJuventus desiste de repatriar o francês Paul PogbaAté de graça! Álvaro Pereira volta a se declarar ao São Paulo E MAIS:

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