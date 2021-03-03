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futebol

Iago Telles comemora gol e assistência em estreia do Red Bull Brasil na A2

Atacante fez um gol e deu um assistência na vitória do Red Bull Brasil sobre o Taubaté por 2 a 0, no Estádio Nabi Abi Chedid, na estreia do Campeonato Paulista Série A2...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 17:33

LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2021 às 17:33
Crédito: Ari Ferreira / Red Bull Brasil
Diferentemente da temporada passada, o Red Bull Brasil estreou com vitória no Campeonato Paulista Série A2. O "Toro Loko" venceu o Taubaté por 2 a 0, no Estádio Nabi Abi Chedid. Em tarde inspirada, o atacante Iago Telles fez o primeiro gol e deu assistência para Cristiano selar a vitória.Sob protestos da torcida e pipoca, São Paulo chega ao estádio em LimeiraUm dos destaques da Copa São Paulo de 2020, Iago Telles comemorou a estreia com gol e o fato de poder ajudar o Red Bull Brasil conquistar os primeiros pontos na A2.
- Fiquei muito feliz por estrear desta maneira. Sem dúvida é importante começar vencendo, começar com gol e assistência então, nem se fala. Sabemos que é um campeonato longo e que requer uma regularidade. No ano passado encontramos alguma dificuldade, mas vamos trabalhar dobrado pra que não se repita neste ano.Diante da dificuldade encontrada na temporada passada, o atacante credenciou o desempenho a maturidade do grupo e espera que 2021 seja diferente.
- Querendo ou não foi a primeira competição profissional de muitos atletas. O Red Bull Brasil tem um projeto ousado por conta de situações como essa, tenho certeza que a experiência que adquirimos no ano passado será importante para podermos ter um desempenho melhor na competição nesta temporada.
Na temporada passada o atacante atuou em 25 oportunidades e balançou as redes cinco vezes. O próximo confronto do Red Bull Brasil é diante do São Bernardo, sábado, às 15h, no Estádio Primeiro de Maio.

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