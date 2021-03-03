Iago Telles comemora gol e assistência em estreia do Red Bull Brasil na A2

Crédito: Ari Ferreira / Red Bull Brasil

Diferentemente da temporada passada, o Red Bull Brasil estreou com vitória no Campeonato Paulista Série A2. O "Toro Loko" venceu o Taubaté por 2 a 0, no Estádio Nabi Abi Chedid. Em tarde inspirada, o atacante Iago Telles fez o primeiro gol e deu assistência para Cristiano selar a vitória.Sob protestos da torcida e pipoca, São Paulo chega ao estádio em LimeiraUm dos destaques da Copa São Paulo de 2020, Iago Telles comemorou a estreia com gol e o fato de poder ajudar o Red Bull Brasil conquistar os primeiros pontos na A2.

- Fiquei muito feliz por estrear desta maneira. Sem dúvida é importante começar vencendo, começar com gol e assistência então, nem se fala. Sabemos que é um campeonato longo e que requer uma regularidade. No ano passado encontramos alguma dificuldade, mas vamos trabalhar dobrado pra que não se repita neste ano.Diante da dificuldade encontrada na temporada passada, o atacante credenciou o desempenho a maturidade do grupo e espera que 2021 seja diferente.

- Querendo ou não foi a primeira competição profissional de muitos atletas. O Red Bull Brasil tem um projeto ousado por conta de situações como essa, tenho certeza que a experiência que adquirimos no ano passado será importante para podermos ter um desempenho melhor na competição nesta temporada.