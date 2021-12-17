Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Iago projeta participação do EC São Bernardo na A3: 'Grupo forte'

Jogador, que participou da campanha do Cachorrão na Copa Paulista, acredita que time entrará bem preparado na competição estadual, que começa no fim de janeiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 dez 2021 às 17:27

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 17:27

A primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A3 está marcada para o fim de janeiro. No entanto, as equipes já estão fazendo pré-temporada para chegarem afiadas. O EC São Bernardo, que fez uma boa campanha na última edição da Copa Paulista, é uma delas.Iago, que esteve com o Cachorrão na última edição da competição estadual, está garantido no elenco que estreia diante da Matonense.
- Estamos bastante confiantes. Boa parte do elenco que jogou a Copa Paulista foi mantido. Então isso já dá um entrosamento maior para o início da competição, que pode fazer a diferença. Creio que temos um grupo forte e estamos muito confiantes - afirmou o atleta.
Iago falou também um pouco da pré-temporada do Cachorrão. O jogador acredita que esse longo período até a estreia será proveitoso.
- O futebol paulista é o mais forte do brasil em termos de competição estadual. Então é importante o planejamento bem feito. O São Bernardo certamente vai chegar muito bem preparado. Nosso primeiro e principal objetivo é fazer uma campanha para conseguir o acesso. Depois vamos pensar em título. Mas, agora, o foco é fazer uma boa preparação para largar bem na competição.
Crédito: IagoconfiaemboaparticipaçãodoECSãoBernardonoPaulistãodaSérieA3(Foto:Divulgação/ECSãoBernardo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados