Iago projeta participação do EC São Bernardo na A3: 'Grupo forte'

A primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A3 está marcada para o fim de janeiro. No entanto, as equipes já estão fazendo pré-temporada para chegarem afiadas. O EC São Bernardo, que fez uma boa campanha na última edição da Copa Paulista, é uma delas.Iago, que esteve com o Cachorrão na última edição da competição estadual, está garantido no elenco que estreia diante da Matonense.

- Estamos bastante confiantes. Boa parte do elenco que jogou a Copa Paulista foi mantido. Então isso já dá um entrosamento maior para o início da competição, que pode fazer a diferença. Creio que temos um grupo forte e estamos muito confiantes - afirmou o atleta.

Iago falou também um pouco da pré-temporada do Cachorrão. O jogador acredita que esse longo período até a estreia será proveitoso.

- O futebol paulista é o mais forte do brasil em termos de competição estadual. Então é importante o planejamento bem feito. O São Bernardo certamente vai chegar muito bem preparado. Nosso primeiro e principal objetivo é fazer uma campanha para conseguir o acesso. Depois vamos pensar em título. Mas, agora, o foco é fazer uma boa preparação para largar bem na competição.