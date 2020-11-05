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Iago Maidana se diverte em comparação de torcedor do Sport com Sergio Ramos

Questionamento enviado fez comparação com batidas de pênalti do defensor do Leão com o zagueiro espanhol do Real Madrid...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2020 às 16:09

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 16:09

Crédito: Twitter/Sport
Apesar do momento na tabela de classificação da Série A não ser amplamente favorável como já foi logo depois da chegada de Jair Ventura, o triunfo no último fim de semana diante do Athletico-PR já serviu ára deixar bem humorado até mesmo o torcedor do Sport.
Tanto que, em entrevista coletiva com participação de perguntas feitas pela torcida, uma das questões brincou com o fato do zagueiro Iago Maidana ter eficiência nas cobranças de pênaltis. Com direito, até mesmo, a ele ter "ensinado" o zagueiro espanhol Sergio Ramos nas batidas:
- É até uma honra. Eu vejo essas comparações e acho legal essas brincadeiras. O futebol é bom porque tem essas brincadeira. É um cara que eu tenho como referência. É um cara que joga em alto nível. Com certeza é um cara que eu me espelho. Fico feliz e lisonjeado com essas comparações. E espero evoluir em prol da equipe para que os pênaltis, gols e boas atuações continuem saindo.
Desde que chegou por empréstimo do Atlético-MG ao clube da Praça da Bandeira, Iago realizou 22 partidas e marcou cinco tentos.

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