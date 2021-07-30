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futebol

Iago Maidana deixa o Sport e volta a ter vínculo com o Atlético-MG

O zagueiro deixou o Leão por questões financeiras e agora irá definir seu destino no Galo...

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 16:05

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2021 às 16:05
Crédito: Divulgação/Sport
O zagueiro Iago Maidana acertou a sua rescisão de contrato com o Sport-PE e voltou a ter contrato ativo com o Atlético-MG, dono do seus direitos e que havia emprestado o jogador para o time pernambucano. A saída do defensor teve como principal motivo os salários atrasados no Rubro-negro. Para seguir na Ilha do Retiro, o zagueiro precisaria passar por uma readequação financeira que coubesse no orçamento do Sport. Em uma reunião, Maidana acertou sua saída e o Leão e o jogador buscam um acordo para fazer os acertos pendentes. Maidana ficou pouco mais de um ano no Sport. Ele deve retornar ao Atlético-MG e esperar uma definição do Galo quanto à sua utilização. Com o elenco praticamente fechado, o alvinegro deve tentar, junto com o seu staff, uma saída para o futebol internacional. Antes do zagueiro, também saíram o goleiro Luan Polli, os laterais Júnior Tavares e Patric, que rescindiu o seu vínculo na Justiça e acertou com o América-MG, o volante Ricardinho e o atacante Maxwell. O zagueiro fez 55 partidas pelo Sport e marcou oito gols no seu período pelo clube do Recife.

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