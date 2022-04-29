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futebol

Iago garante EC São Bernardo pronto para a semifinal: 'Jogo da vida'

Volante do Cachorrão vê fator casa como fundamental para o time abrir vantagem diante do Noroeste e ficar mais próximo do acesso...

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 21:22

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2022 às 21:22
As semifinais do Paulista A3 começam neste final de semana, no primeiro dos dois jogos que definirão os dois classificados para a Série A2 do ano que vem. O primeiro jogo será entre EC São Bernardo e Noroeste, neste sábado, às 15h, no ABC.O volante Iago, um dos destaques individuais da equipe do São Bernardo na competição, analisou o duelo diante do Noroeste. Para o jogador, o fato de as duas equipes já terem se enfrentado no torneio deixa a disputa pelo acesso ainda mais emocionante.
- É o jogo da vida. Um confronto de 180 minutos, contra uma equipe que enfrentamos na fase anterior. Então já conhecemos a equipe deles, assim como eles a nossa. Vejo que será um confronto muito equilibrado, decidido no detalhe. Mas estamos apenas a dois jogos do nosso objetivo principal, que é levar o São Bernardo para a A2 - analisou Iago, que vê o fator casa como um aliado neste primeiro jogo:
- Precisamos valer a força do nosso torcedor, do nosso estádio. Largar com uma vitória é fundamental. Em caso de boa vantagem dá ainda mais tranquilidade para o jogo decisivo. Trabalhamos muito bem a semana, temos o retorno de jogadores. Há muita confiança de que faremos um grande jogo - finalizou.
Na fase de semifinal não existe vantagem para a equipe de melhor campanha. Em caso de dois resultados iguais, a vaga na final e o acesso serão decididos nos pênaltis.
Crédito: IagoprojetouasemifinaldoPaulistãodaSérieA3contraoNoroeste(Foto:Divulgação/ECSãoBernardo

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