Hyoran vê evolução do time com Sampaoli para a volta do Mineiro

Crédito: Hyoran fez o gol da vitória do Galo no jogo-treino contra o América-MG-(Bruno Cantini/Atlético-MG

Com um gol, o que deu a vitória ao Atlético-MG sobre o América-MG, no jogo-treino, na manhã da última quarta-feira, 15 de julho, o meia-atacante Hyoran teve boa participação na construção de jogadas.

O meia Hyoran iniciou como titular, deu assistência para Marrony anotar o primeiro tento do alvinegro na partida e, posteriormente, o camisa 20 do Galo marcou, de pênalti, o tento que garantiu a vitória atleticana.

-Depois de quatro meses poder enfrentar um adversário, por mais que tenha sido apenas num jogo-treino, foi importante para nós. Tira um pouco daquela ansiedade de jogar uma partida. Além disso, ficamos satisfeitos por termos conseguido a vitória. Individualmente para mim foi positivo, pois tive boa movimentação e contribui com uma assistência e um gol- explicou Hyoran. Na opinião de Hyoran, além da vitória, outro fator importante do compromisso contra o Coelho foi colocar em prática o trabalho executado neste período pelo técnico Jorge Sampaoli.

-Os trabalhos do Jorge são muito bons, creio que vou evoluir muito sob o comando dele. Nesse jogo-treino já conseguimos ter algumas ações treinadas por ele. Lógico que ainda precisamos melhorar bastante. Mas, estamos no caminho certo- garantiu o meia que só ficou ausente de uma partida do Galo em 2020.