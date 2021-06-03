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Hyoran e Dodô viram dúvidas do Galo para o duelo contra o Sport-PE

A dupla sentiu dores na mesma região: no tornozelo. Ambos serão reavaliados para verificar suas condições de jogo...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2021 às 17:19

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 17:19

Crédito: Reprodução/Twitter Atlético-MG
O Atlético-MG não sabe se poderá contar com dois jogadores que estiveram no duelo contra o Remo,pela Copa do Brasil, quando o Galo venceu os paraenses por 2 a 0, pela terceira fase da competição. O meia Hyoran, autor de um dos gols alvinegros, saiu de campo com dores no tornozelo direito. Após exames mais detalhados, foi constatada uma entorse no local, o que pode tirá-lo do jogo contra o Sport-PE, domingo, 6 de junho, pelo Brasileirão. Hyroan será reavaliado nesta sexta-feira, 4, para verificar suas condições de jogo. Outra dúvida para o confronto com os pernambucanos é do lateral-esquerdo Dodô, que também saiu do gramado do Baenão, em Belém, com dores no tornozelo. Durante a partida, recebeu atendimento médico. O jogador usou sua conta no Twitter para tranquilizar a torcida. -Apesar do susto no primeiro tempo, não foi nada grave no tornozelo. Já vou começar a fisioterapia agora a noite-postou. O Galo volta a campo no domingo, às 20h30, contra o Sport, em Recife, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

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