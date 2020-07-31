Hyoran crê que o Galo vai evoluir naturalmente e alcançar um jogo de alto nível nas próximas partidas

Crédito: Hyoran foi titular com Sampaoli nos três jogos que o argentino comandou o Atlético-MG-(Bruno Cantini/Atlético-MG

O meia Hyoran, do Atlético-MG, tem se mantido no time titular do Galo com Jorge Sampaoli. Todavia, o jogador fez uma autocrítica em relação ao seu desempenho, principalmente no quesito artilharia. Hyoran marcou apenas um gol em 14 partidas e mesmo contra um rival frágil como o Patrocinense, goleado pelo time alvinegro por 4 a 0, não conseguiu deixar sua marca. O meia passou perto: acertou a trave duas vezes no jogo.

-Sei que preciso evoluir, preciso melhorar em alguns aspectos, mas quando as coisas acontecerem mais naturalmente do que ele pede para o grupo, meu futebol vai evoluir, assim como o de todo o grupo. Logo, logo, vão estar chegando os gols, as assistências, e a torcida vai estar feliz comigo e com todos os jogadores- disse. Hyoran crê que o Galo está se adaptando ao trabalho de Sampaoli, mas as coisas irão acontecer naturalmente com o passar do tempo. -Primeiro, eu tenho que agradar ao treinador. A torcida vai ser depois, com as vitórias e com os jogos. Chegando a um nível que desejo, as coisas vão acontecer dentro de campo de uma forma mais natural. Mas, primeiro, venho fazendo o que o Sampaoli pede- explicou, para completar em seguida:

-Todos vêm fazendo o que ele pede. Dessa forma, a gente vem conseguindo desempenhar o que ele pede e evoluir. Conforme a gente for evoluindo, as coisas vão acontecer mais naturalmente, esse posicionamento que ele pede taticamente vai ser algo natural e a qualidade técnica dos jogadores vai aparecer mais ainda-disse.