Hurtado vibra com vitória e projeta Sul-Americana

Na noite do último sábado, o Red Bull Bragantino recebeu a visita do Mirassol e em jogo eletrizante venceu por 2 a 1, resultado que colocou o Massa Bruta na ponta da chave C.
O herói do triunfo foi o atacante Hurtado, que anotou um belo gol de cabeça e decretou o triunfo dentro do Nabi Abi Chedid.
Na saída de jogo, o venezuelano analisou a vitória e projetou a estreia da Copa Sul-Americana no meio da semana.
‘Foi um jogo muito difícil. Jogamos com intensidade e conseguimos sacramentar a vitória. Estamos em uma boa fase, fazendo as coisas bem. Esperamos manter as coisas assim’.