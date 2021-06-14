Hungria x Portugal: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Nesta terça-feira, a Seleção da Hungria recebe a Seleção de Portugal no Ferenc Puskás Stadium, na cidade de Budapeste, pela 1ª rodada do Grupo F da Eurocopa. O confronto entre húngaros e portugueses terá início às 13h (de Brasília).

Veja a tabela da EurocopaA Seleção Húngara chega no grupo da morte da Eurocopa após perder Dominik Szoboszlai, seu principal jogador, no final de 2020. Sem o jovem craque do RB Leipzig, a equipe encontra-se em uma situação difícil, mas tem a invencibilidade de onze jogos como algo positivo.

- Se a Hungria for mais forte do que nós em termos de paixão e organização, vamos ter dificuldades. Acredito que a Hungria vai entrar muito forte, a jogar olhos nos olhos. Não vai jogar atrás, à espera do contra-ataque. Procura sempre sair a jogar a partir de trás, não bate bolas na frente. Temos de responder com todas as nossa forças - disse Fernando Santos, treinador de Portugal.

Os portugueses, atuais campeões da Eurocopa, despontam como um dos grandes favoritos para o título da competição. Contra os húngaros, a Seleção Portuguesa espera garantir a primeira vitória em um grupo extremamente complicado.

- Vejo uma equipa com potencial enorme. Só no fim é que vamos ver se é melhor ou pior do que a de 2016. A nível pessoal, não sou o mesmo jogador que era. Vamo-nos adaptando, o jogo em si está diferente. Ficamos com mais capacidade, mais experiência e quem tem longevidade no futebol são aqueles que se adaptam melhor. A palavra é adaptação - disse Cristiano Ronaldo.FICHA TÉCNICAHUNGRIA x PORTUGAL - Eurocopa, Grupo F - 1ª rodada

Data e horário: 15/06/2021, às 13h (de Brasília)Local: Ferenc Puskás Stadium, em Budapeste (HUN)Árbitro: Cüneyt Çakır (TUR)Assistentes: Bahattin Duran (TUR) e Tarik Ongun (TUR)Onde assistir: SporTV

HUNGRIA (Treinador: Marco Rossi)Gulásci; Fiola, Orbán e Szalai; Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schafer e Holender; Sallai e Szalai.

PORTUGAL (Treinador: Fernando Santos)Rui Patrício; Semedo, Rúben Dias, Pepe e Guerreiro; William Carvalho, Danilo Pereira e Bruno Fernandes; Jota, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo.