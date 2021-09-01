  • Hungria x Inglaterra: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias
Hungria x Inglaterra: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 15:37

LanceNet

Crédito: LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP
Nesta quinta-feira, a Seleção Húngara recebe a Seleção Inglesa em confronto válido pela quarta rodada do Grupo I das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022, na Puskás Aréna, em Budapeste. O confronto entre as duas seleções ocorre às 15:45h (de Brasília).
Veja a tabela das EliminatóriasApós cair na fase de grupos da última edição da Europa, a Seleção Húngara espera seguir com um bom desempenho nas Eliminatórias. Anteriormente, a Hungria havia somado 7 pontos em três partidas, ocupando a segunda colocação.
A Inglaterra, vice-campeã da Eurocopa, está invicta na disputa das Eliminatórias Europeias. Com três vitórias em três partidas, os ingleses buscam manter a sequência positiva no confronto contra os húngaros para conseguir a classificação à Copa do Mundo.FICHA TÉCNICAHUNGRIA x INGLATERRA - Grupo I, Eliminatórias da Europa
Data e horário: 02/09/2021, às 15:45h (de Brasília)Local: Puskas Aréna, em Budapeste (HUN)Árbitro: Cüneyt Çakır (TUR)Assistentes: Bahattin Duran (TUR) e Tarik Ongun (TUR)Onde assistir: TNT Sports
HUNGRIA (Treinador: Marco Rossi)Gulásci; Bolla, Botka, Orbán, Szalai e Fiola; Kleinheisler, Szoboszlai e Schafer; Sallai e Szalai.
Desfalques: Lovrencsics (lesionado); Nagy (suspenso).
INGLATERRA (Treinador: Gareth Southgate)Pickford; Walker, Stones, Maguire e Shaw; Kalvin Phillips, Rice e Mount; Sancho, Sterling e Kane.
Desfalques: Mings e Calvert-Lewin (dúvida).

