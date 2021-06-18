Hungria x França: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: FRANCK FIFE / POOL / AFP

Após vencer a Alemanha na estreia da Eurocopa, a França viaja para Budapeste para encarar a Hungria neste sábado, às 10h (horário de Brasília). A equipe de Didier Deschamps busca se classificar para as oitavas de final do torneio de forma antecipada com uma vitória.Foco na Hungria

- Temos a possibilidade de nos classificarmos nesta segunda partida e esse é o primeiro objetivo. Farei tudo para que o resultado amanhã seja positivo. Não me preparo para este jogo com o terceiro em mente. Os húngaros terão o apoio de todo o estádio, além de ser uma equipe muito combativa e organizada - analisou Deschamps.

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Grupo da morte

O Grupo F é considerado o mais difícil da Eurocopa por conta das presenças de França, Portugal e Alemanha. Na estreia, os atuais campeões do mundo derrotada a Alemanha em Munique, enquanto Portugal goleou a Hungria e largam na frente em busca das oitavas de final.

FICHA TÉCNICA:Hungria x França

Data e horário: 19/6/2021, às 10h (de Brasília)Local: Puskás Aréna, em Budapeste (HUN)Onde assistir: SporTV

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:HUNGRIA (Técnico: Marco Rossi)Gulacsi; Botka, Orban, At. Szalai; Lovrencsics, Schafer, Kleinheisler, Nagy, Fiola; Sallai, Ad. Szalai

Desfalques: Daniel Gazdag (machucado)

FRANÇA (Técnico: Didier Deschamps)Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kante, Rabiot; Griezmann; Mbappe, Benzema