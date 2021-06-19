Hungria sai na frente, mas França busca empate pela Eurocopa

Crédito: Hungria e França não saíram do empate (TIBOR ILLYES / POOL / AFP

A França tropeçou diante da Hungria e empatou a partida deste sábado por 1 a 1. Os mandantes largaram na frente com gol de Fiola apesar da pressão da equipe de Didier Deschamps. Na segunda etapa, Griezmann anotou o tento dos atuais campeões do mundo e chegou a sete gols no torneio, igualando a marca de Alan Shearer.INÍCIO INTENSOAos 13 minutos, a França chegou pela primeira vez com perigo com Mbappé encontrando Benzema livre de fora da área para finalizar e obrigar Gulacsi a fazer uma boa defesa. Na segunda chance da equipe de Deschamps, foi a vez do camisa 10 receber cruzamento de Digne e desviar a bola de cabeça, mas pela linha de fundo.

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QUEM NÃO FAZ…A França acumulou oportunidades desperdiçadas com Benzema recebendo passe livre dentro da área e de frente para o gol, mas chutando para fora e com Mbappé driblando três adversários, batendo cruzado, mas também sem direção do gol. Nos acréscimos, a Hungria armou um rápido ataque, Fiola tabelou com o companheiro, invadiu a área e abriu o placar para os donos da casa.