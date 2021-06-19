Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Hungria sai na frente, mas França busca empate pela Eurocopa

Equipe de Didier Deschamps dominou a primeira etapa, mas foi para o intervalo perdendo. No segundo tempo, Griezmann marca para os visitantes e salva a França...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jun 2021 às 11:55

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 11:55

Crédito: Hungria e França não saíram do empate (TIBOR ILLYES / POOL / AFP
A França tropeçou diante da Hungria e empatou a partida deste sábado por 1 a 1. Os mandantes largaram na frente com gol de Fiola apesar da pressão da equipe de Didier Deschamps. Na segunda etapa, Griezmann anotou o tento dos atuais campeões do mundo e chegou a sete gols no torneio, igualando a marca de Alan Shearer.INÍCIO INTENSOAos 13 minutos, a França chegou pela primeira vez com perigo com Mbappé encontrando Benzema livre de fora da área para finalizar e obrigar Gulacsi a fazer uma boa defesa. Na segunda chance da equipe de Deschamps, foi a vez do camisa 10 receber cruzamento de Digne e desviar a bola de cabeça, mas pela linha de fundo.
> Veja a tabela da Eurocopa
QUEM NÃO FAZ…A França acumulou oportunidades desperdiçadas com Benzema recebendo passe livre dentro da área e de frente para o gol, mas chutando para fora e com Mbappé driblando três adversários, batendo cruzado, mas também sem direção do gol. Nos acréscimos, a Hungria armou um rápido ataque, Fiola tabelou com o companheiro, invadiu a área e abriu o placar para os donos da casa.
ARTILHEIRO FRANCÊSDeschamps promoveu a entrada de Dembélé e o jogador do Barcelona em sua primeira jogada driblou a marcação da Hungria e finalizou na trave. Aos 20, Mbappé recebeu lançamento de Lloris, limpou a defesa pela linha de fundo, cruzou, a zaga afastou mal e Griezmann chegou finalizando para o gol. Aos 36, Giroud encontrou Mbappé pelo lado esquerdo da área e o camisa 10 bateu com força para boa defesa de Gulacsi.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
João Fonseca faz jogo duro, mas perde para número 3 do mundo em Monte Carlo
Imagem de destaque
Lady Gaga e Doechii lançam Runaway, música de "O Diabo Veste Prada 2"
Imagem de destaque
Anitta e Shakira lançam 'Choka Choka', que integra o próximo álbum da brasileira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados