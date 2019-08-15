Humorista Rafael Portugal é o novo reforço da Desportiva

Agora é oficial, Rafael Portugal é o novo reforço da Desportiva. Em uma negociação que se arrastou por semanas, ele chega com status de craque ao time de Jardim América. Vindo do Porta dos Fundos, ele assumirá a camisa 10 da Locomotiva Grená.
O texto acima poderia ser tranquilamente sobre um novo jogador desembarcando no estádio Engenheiro Araripe, mas não é. Após o time capixaba ser citado em um vídeo que viralizou nas redes sociais no canal humorístico, a própria Desportiva e a fornecedora de material esportivo do clube enviaram uma camisa oficial à equipe do Porta dos Fundos, que simulou uma apresentação de um um jogador como forma de agradecimento.
"Venho de coração vestir a camisa da Desportiva, disse o "novo" reforço grená logo após vestir a camisa grená do time de Jardim América.
Em um novo vídeo bem humorado, Antonio Tabet virou dirigente de futebol e entregou, em mãos, o manto grená para o agora jogador Rafael Portugal. Não vai entrar em campo, é verdade, mas vai ajudar a Desportiva a bombar nas redes sociais.