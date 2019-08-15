Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vestiu a camisa

Humorista Rafael Portugal é o novo reforço da Desportiva

Fera do canal Porta dos Fundos recebeu o manto grená e "virou" jogador de futebol da Desportiva em novo vídeo

Publicado em 15 de Agosto de 2019 às 13:21

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

15 ago 2019 às 13:21
Rafael Portugal, humorista do Porta dos Fundos foi "contratado" pela Desportiva Crédito: Divulgação/Desportiva
Agora é oficial, Rafael Portugal é o novo reforço da Desportiva. Em uma negociação que se arrastou por semanas, ele chega com status de craque ao time de Jardim América. Vindo do Porta dos Fundos, ele assumirá a camisa 10 da Locomotiva Grená.
O texto acima poderia ser tranquilamente sobre um novo jogador desembarcando no estádio Engenheiro Araripe, mas não é. Após o time capixaba ser citado em um vídeo que viralizou nas redes sociais no canal humorístico, a própria Desportiva e a fornecedora de material esportivo do clube enviaram uma camisa oficial à equipe do Porta dos Fundos, que simulou uma apresentação de um um jogador como forma de agradecimento.
"Venho de coração vestir a camisa da Desportiva, disse o "novo" reforço grená logo após vestir a camisa grená do time de Jardim América.
Em um novo vídeo bem humorado, Antonio Tabet virou dirigente de futebol e entregou, em mãos, o manto grená para o agora jogador Rafael Portugal. Não vai entrar em campo, é verdade, mas vai ajudar a Desportiva a bombar nas redes sociais.  
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmara da Serra ganha novo vereador; saiba quem é
Exposição gratuita “Você Já Escutou a Terra?”, com curadoria de Ailton Krenak e Karen Worcman, chega a Aracruz
Exposição com curadoria de Ailton Krenak chega a Aracruz e percorre interior do ES
Imagem de destaque
Vai empreender? Descubra como o seu perfil comportamental influencia os negócios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados