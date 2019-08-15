Humorista Rafael Portugal é o novo reforço da Desportiva

"Venho de coração vestir a camisa da Desportiva, disse o "novo" reforço grená logo após vestir a camisa grená do time de Jardim América.

Em um novo vídeo bem humorado, Antonio Tabet virou dirigente de futebol e entregou, em mãos, o manto grená para o agora jogador Rafael Portugal. Não vai entrar em campo, é verdade, mas vai ajudar a Desportiva a bombar nas redes sociais.