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futebol

Hummels, zagueiro do Dortmund, elogia evolução do RB Leipzig

Defensor disse estar feliz vendo o que os clubes alemães conseguem na Europa, mas destaca os vice-líderes da Bundesliga como um exemplo de gestão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jan 2021 às 09:10

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 09:10

Crédito: AFP
Matt Hummels, zagueiro do Borussia Dortmund, admitiu ser um fã do que faz o RB Leipzig nos últimos anos. Em entrevista ao “Bild”, o alemão afirmou estar feliz vendo o que os clubes de seu país estão conseguindo fazer na Europa, mas destacou os vice-líderes do Campeonato Alemão como exemplo dentro e fora de campo.- Me encanta esse campeonato e acredito ser genial que a Bundesliga tenha, nesta altura, cinco equipes de alto nível em competições europeias. Muitos torcedores do Dortmund não vão gostar do que vou dizer, mas sou um fã do que faz o RB Leipzig em termos esportivos e a forma como o clube evolui. Fizeram um grande trabalho, pois só o dinheiro não garante nada.
O zagueiro é um dos maiores nomes da história recente do Dortmund e do futebol alemão e tem crédito com a torcida para dar declarações elogiando o rival. Na Bundesliga, os aurinegros estão há seis pontos do time de Julian Nagelsmann e a oito do Bayern de Munique, mas ainda há disputa em aberto pelo título do torneio.

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