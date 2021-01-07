Hummels, zagueiro do Dortmund, elogia evolução do RB Leipzig

Matt Hummels, zagueiro do Borussia Dortmund, admitiu ser um fã do que faz o RB Leipzig nos últimos anos. Em entrevista ao “Bild”, o alemão afirmou estar feliz vendo o que os clubes de seu país estão conseguindo fazer na Europa, mas destacou os vice-líderes do Campeonato Alemão como exemplo dentro e fora de campo.- Me encanta esse campeonato e acredito ser genial que a Bundesliga tenha, nesta altura, cinco equipes de alto nível em competições europeias. Muitos torcedores do Dortmund não vão gostar do que vou dizer, mas sou um fã do que faz o RB Leipzig em termos esportivos e a forma como o clube evolui. Fizeram um grande trabalho, pois só o dinheiro não garante nada.