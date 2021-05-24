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'Humildade e taça na mão': Casares muda seu lema após o título do Campeonato Paulista de 2021

O presidente do clube afirmou que seu lema tradicional, 'humildade e pés no chão', foi alterado após a conquista que sacramentou o fim de um jejum de mais de oito anos...

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mai 2021 às 10:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Após a conquista do Campeonato Paulista de 2021, no último domingo (23), o presidente do São Paulo, Julio Casares comemorou o título da equipe e mudou o seu lema. O executivo, que costuma repetir a frase 'humildade e pés no chão', mudou seu ditado para 'humildade e taça na mão'. Ainda no Estádio do Morumbi após a vitória de 2 a 0 contra o Palmeiras, o presidente falou de maneira animada e enérgica sobre a conquista que marcou a quebra de um jejum de mais de oito anos sem títulos.
- Resgatando a dignidade do São Paulo e do torcedor. As crianças hoje vão dizer 'é campeão', nunca disseram 'é campeão', vão dizer hoje, aqui no templo sagrado - comentou o executivo. Perguntado sobre seu novo lema, o presidente divulgou a mudança na frase após se tornar campeão.
- 'Humildade e taça na mão', agora. Era 'humildade e pés no chão'. Agora é 'humildade e taça na mão'. Vamos São Paulo! Juntos pelo São Paulo. E vamos lutar, que terça-feira tem mais - concluiu Julio Casares. Em um belo trabalho da diretoria são-paulina, o Tricolor montou uma grande equipe para a disputa do Paulistão e, com o comando de Hernán Crespo e sua comissão, encerrou o jejum.
O São Paulo voltou a conquistar o Paulistão após 16 temporadas sem vencer o título estadual. O título é com certeza muito marcante e o dia 23 de maio de 2021 já está para sempre na história do clube.

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