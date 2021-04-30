'Humildade e pés no chão': Casares comenta bom momento do São Paulo

Crédito: Reprodução/ YouTube São Paulo FC

Nesta sexta-feira (30), o presidente do São Paulo, Julio Casares, realizou uma entrevista coletiva para falar sobre o andamento das metas da diretoria e, também, sobre o momento do clube. Com oito vitórias consecutivas e líder em todas as competições, o presidente do Tricolor falou sobre o treinador Hernán Crespo e a fase da equipe.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

Perguntado sobre os bastidores do clube e o comportamento do argentino em meio ao bom momento, Casares revelou a simplicidade de Crespo e sua filosofia de humildade, passada para todo elenco.

- Ele (Crespo) é uma pessoa que tem uma simplicidade, abre caminhos para diálogos, ele mostra, através do bom exemplo dele como profissional, antes como jogador e como técnico, o grande exemplo do trabalho. Ele consegue trazer todo mundo para dentro de uma proposta - comentou o presidente.

Casares falou, também, sobre o trabalho coletivo, prioridade do treinador e peça chave para o bom desempenho do São paulo.

- Ele (Crespo) é uma pessoa que trabalha em grupo, em conjunto. Você não viu, ainda, o Crespo individualmente, exaltar. Ele é uma pessoa muito simples, ate nas coletivas. Ele enaltece o trabalho em grupo. E esse coletivo, essa força coletiva é o que nos dá a sensação de que a mudança do perfil do nosso elenco, inclusive com jogadores que estavam disputando com a outra direção, mostra que é uma visão, é um perfil diferente e há um comprometimento - comentou o presidente do clube.

Mesmo vivendo um bom momento, acumulado oito vitórias seguidas e, cada vez mais, alcançando marcas expressivas, o presidente fez questão de acalmar o torcedor e disse que, ainda que seja uma ótima fase, é apenas um começo e, assim, é necessário ter 'humildade e pés no chão'.

- Ganhar ou perder é questão de jogo. Eu sempre digo que nós temos que ter, sobretudo, humildade e pés no chão. Eu não canso de falar isso, por que é um trabalho que está se iniciando. Ele está sendo muito bom, graças a Deus, está sendo muito bom. Mas nós temos que ter humildade pés no chão e compor, a cada dia, um tijolinho nessa construção: a construção de um São Paulo competitivo, a construção de um São Paulo sério e a construção de um líder - concluiu Julio Casares.Embalado e em excelente fase, o São Paulo volta aos gramados no próximo domingo (2), para enfrentar o seu rival, o Corinthians, fora de casa, na Neo Química Arena.