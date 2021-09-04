Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Humberto comemora sequência do Flamengo-SP no estadual, mas frisa: 'Precisamos manter os pés no chão
futebol

Humberto comemora sequência do Flamengo-SP no estadual, mas frisa: 'Precisamos manter os pés no chão

Após quatro partidas disputadas, o Corvo é o primeiro colocado do grupo D da competição; mesmo assim, meia prega calma e destaca que o elenco está preparado para os desafios...

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 06:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 set 2021 às 06:40
Crédito: Lolê Arts/Flamengo Guarulhos
O torcedor do Corvo tem motivos para ficar animado. Isso porque o Flamengo-SP é dono da terceira melhor campanha do Campeonato Paulista Segunda Divisão. Depois dos quatro primeiros jogos da do torneio, o líder do Grupo D ainda não perdeu e, na última quarta-feira, venceu a Mauaense, em casa, por 2 a 1. O meio-campista Humberto comemorou esse bom início, mas falou sobre a necessidade de se manter os pés no chão.
> Duelos L! Quem é melhor: Brasil ou Argentina? Escolha e vote por posição!- Começamos muito bem a competição, mas sabemos que não podemos deixar a peteca cair. Precisamos manter os pés no chão. Sabemos que a competição vai ficar cada vez mais difícil, mas estamos preparados para os desafios - projetou o camisa 8 do Corvo.
> Veja a tabela do Brasileirão
Revelado pelo Ceará e emprestado pelo Santa Cruz ao Flamengo, o meia de 20 anos acredita que o bom ambiente dentro do grupo ajudou no encaixe da equipe que busca manter a forma ao longo da competição. Humberto também destacou que o Corvo tem um projeto ambicioso e que está feliz com o momento que o time vive.
- Minha adaptação no clube foi muito tranquila. O grupo e a comissão me abraçaram logo que cheguei. Me sinto realizado. Quando o Santa Cruz me apresentou a opção de empréstimo pro Flamengo, eu aceitei logo de cara o desafio. Sabia que o projeto do time era ambicioso. Estou feliz com nosso momento - explicou Humberto.
O Flamengo-SP volta a campo neste domingo, quando vai à Caieiras enfrentar o Colorado, a partir das 15h. O jogo terá transmissão da Eleven Sports.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados