Humberto comemora sequência do Flamengo-SP no estadual, mas frisa: 'Precisamos manter os pés no chão

Crédito: Lolê Arts/Flamengo Guarulhos

O torcedor do Corvo tem motivos para ficar animado. Isso porque o Flamengo-SP é dono da terceira melhor campanha do Campeonato Paulista Segunda Divisão. Depois dos quatro primeiros jogos da do torneio, o líder do Grupo D ainda não perdeu e, na última quarta-feira, venceu a Mauaense, em casa, por 2 a 1. O meio-campista Humberto comemorou esse bom início, mas falou sobre a necessidade de se manter os pés no chão.

> Duelos L! Quem é melhor: Brasil ou Argentina? Escolha e vote por posição!- Começamos muito bem a competição, mas sabemos que não podemos deixar a peteca cair. Precisamos manter os pés no chão. Sabemos que a competição vai ficar cada vez mais difícil, mas estamos preparados para os desafios - projetou o camisa 8 do Corvo.

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Revelado pelo Ceará e emprestado pelo Santa Cruz ao Flamengo, o meia de 20 anos acredita que o bom ambiente dentro do grupo ajudou no encaixe da equipe que busca manter a forma ao longo da competição. Humberto também destacou que o Corvo tem um projeto ambicioso e que está feliz com o momento que o time vive.

- Minha adaptação no clube foi muito tranquila. O grupo e a comissão me abraçaram logo que cheguei. Me sinto realizado. Quando o Santa Cruz me apresentou a opção de empréstimo pro Flamengo, eu aceitei logo de cara o desafio. Sabia que o projeto do time era ambicioso. Estou feliz com nosso momento - explicou Humberto.