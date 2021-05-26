Hulk vira artilheiro da Libertadores e dupla com Savarino funciona de novo

A goleada do Atlético-MG sobre o Deporitvo La Guaira, pela última rodada do Grupo H da Libertadores, garantiu o Galo como o melhor time da fase de grupos da competição. Os 4 a 0 em cima dos venezuelanos mostraram que a equipe alvinegra segue em evolução e o entrosamento vem aparecendo em cada partida. Um destaque do time mineiro quanto ao entrosamento em campo é a dupla Hulk e Savarino, que trabalhou junta no primeiro gol atleticano no Mineirão, como ocorreu no duelo diante do Cerro Porteño, quando o Galo também goleou por 4 a 0, com os dois atacantes responsáveis por três tentos naquela jornada. A movimentação de Savarino e Hulk não fica estática, com um jogando pelos lados e o outro mais enfiado na grande área. Eles vem conseguindo abrir espaços, trocando de lugar e ainda dar opções para os companheiros. A prova maior de que o encaixe da equipe mineira está acontecendo, é a tabela entre Hulk e Nacho, que resultou no terceiro gol contra o La Guaira, que só foi possível com a marcação venezuelana sendo enganada pelo ataque atleticano. Com o gol marcado, Hulk chegou aos seis gols em seis jogos e se tornou um dos artilheiros da Libertadores neste momento, ao lado de Borja, do Barranquilla, e Gabigol, do Flamengo. O jogador celebrou os objetivos alcançados pelo time. - Feliz, gratificante quando a gente atinge nossos objetivos. Primeiro jogo foi na Venezuela, contra eles. Conseguimos só um ponto, fomos cobrados. Equipe respondeu bem, hoje está comemorando esse objetivo, vitória, primeiro lugar geral que é muito importante-disse Hulk em entrevista pós-jogo.