Hulk tenta 'desencantar' no clássico contra o Cruzeiro após jogo ruim em 2021

A primeira vez de Hulk no clássico contra o Cruzeiro, em 2021, não foi boa. O atacante, hoje consagrado no Galo, passou em branco naquela derrota, por 1 a 0, gol de Airton e ainda teve cenas lamentáveis no Mineirão.

Hulk e William Pottker protagonizaram uma confusão. Os dois atacantes começaram a brigar e foram expulsos. O atacante atleticano encerrou uma tarde horrível pelo Galo, sem nenhum acerto.

Após saírem de campo, os dois ainda ficaram trocando ofensas e precisaram ser separados na entrada dos vestiários do Mineirão, que presenciou o clássico dos 100 anos entre Cruzeiro e Atlético-MG. Naquele duelo, Hulk ainda era reserva na equipe comandada por Cuca e buscava se encaixar melhor na equipe. Como o Cruzeiro está na segunda divisão e não chegou às finais do Estadual do ano passado, o jogador teve de esperar quase um ano para ter a chance de uma revanche a einda buscar sua primeira vitória e primeiro gol contra o maior rival do alvinegro.

Atlético-MG e Cruzeiro fazem neste domingo, 6 de março, às 18h, no Mineirão, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro, o maior duelo de Minas Gerais. As duas equipes estão empatadas no número de pontos, 19 cada, mas o alvinegro leva vantagem no saldo de gols e lidera a competição.