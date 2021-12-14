Hulk supera Gabigol na artilharia da temporada e pode bater recorde pessoal

O impacto do retorno de Hulk ao futebol brasileiro foi imediato. Após 16 anos jogando no exterior, o atacante voltou ao Brasil para defender o Atlético Mineiro, e logo em sua primeira temporada foi fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro, encerrando um jejum de 50 anos do clube. Individualmente, o jogador ainda foi o artilheiro da competição, com 19 gols.

O destaque, no entanto, vai além do Brasileirão. O camisa 7 é também o maior goleador da Copa do Brasil 2021, com 6 tentos anotados. O último deles no domingo, no 1º jogo da decisão, contra o Athletico Paranaense. De pênalti, abriu o placar na goleada de 4 a 0 que deixou o Galo muito próximo do título.

De quebra, Hulk ainda chegou aos 35 gols na temporada, superando Gabriel Barbosa, do Flamengo, que marcou 34 vezes e não entra mais em campo em 2021. Gabigol havia sido o artilheiro do futebol nacional nas últimas três temporadas - pelo Santos, em 2018, com 27 gols, e pelo Flamengo em 2019 e 2010, marcando 43 e 27, respectivamente.Nesta quarta-feira, na grande decisão da Copa do Brasil, contra o Furacão, o atacante atleticano terá ainda a chance de igualar, ou até mesmo superar, a sua melhor marca da carreira em uma temporada. Faltam apenas mais dois tentos para repetir o feito alcançado em 2007, quando atuava pelo Tokyo Verdy, do Japão.

ARTILHEIROS DO BRASIL EM 2021- Apenas jogadores da Série A / Gols por clube

1º - Hulk - Atlético-MG - 35 gols2º - Gabigol - Flamengo - 34 gols3º - Gilberto - Bahia - 26 gols4º - Diego Souza - Grêmio - 24 gols5º - Fred - Fluminense - 20 golsBruno Henrique - Flamengo - 20 gols

TEMPORADAS MAIS ARTILHEIRAS DE HULK

1ª - 37 gols - Tokyo Verdy-JAP - 20072ª - 36 gols - Porto-POR - 2010/20113ª - 35 gols - Atlético-MG - 2021 (em andamento)4ª - 30 gols - Shanghai SIPG-CHI - 20175ª - 26 gols - Consadole Sapporo-JAP - 2006