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Hulk supera Fred e Tardelli e já é um dos cinco maiores artilheiros do Atlético-MG na Libertadores

Atacante é um dos destaques do Galo na temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2021 às 22:57

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 22:57

Crédito: Hulk tem 18 gols na temporada (Yuri EDMUNDO / POOL / AFP
Com um incontestável 3 a 0, o Atlético Mineiro eliminou o River Plate, nesta quarta-feira, e avançou às semifinais da Libertadores 2021 - já havia vencido o primeiro jogo por 1 a 0. E um dos destaques do time, mais uma vez, foi Hulk.
Principal goleador da equipe na temporada, com 18 gols, o atacante balançou as redes mais uma vez e ainda deu a assistência para um dos dois gols de Zaracho - o 11º passe no ano. Com isso, Hulk se tornou o vice-artilheiro da competição, com sete tentos, ficando atrás apenas de Gabigol, do Flamengo, que tem dez.
Em sua primeira Libertadores pelo Galo - e da carreira -, o centroavante já se torna o 4º maior artilheiro do clube na história da disputa continental. O camisa 7 já superou nomes como Diego Tardelli, Ronaldinho Gaúcho, Ricardo Oliveira e Fred.
MAIORES ARTILHEIROS DO ATLÉTICO NA LIBERTADORES
1º - Jô - 11 gols em 25 jogos2º - Guilherme - 9 gols em 10 jogos3º - Cazares - 8 gols em 23 jogos4º - Hulk - 7 gols em 10 jogosLucas Pratto - 7 gols em 16 jogos6º - Fred - 6 gols em 7 jogosDiego Tardelli - 6 gols em 23 jogos8º - Ricardo Oliveira - 5 gols em 9 jogosRonaldinho Gaúcho - 5 gols em 21 jogos

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