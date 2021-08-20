Hulk supera Fred e Tardelli e já é um dos cinco maiores artilheiros do Atlético-MG na Libertadores

Crédito: Hulk tem 18 gols na temporada (Yuri EDMUNDO / POOL / AFP

Com um incontestável 3 a 0, o Atlético Mineiro eliminou o River Plate, nesta quarta-feira, e avançou às semifinais da Libertadores 2021 - já havia vencido o primeiro jogo por 1 a 0. E um dos destaques do time, mais uma vez, foi Hulk.

Principal goleador da equipe na temporada, com 18 gols, o atacante balançou as redes mais uma vez e ainda deu a assistência para um dos dois gols de Zaracho - o 11º passe no ano. Com isso, Hulk se tornou o vice-artilheiro da competição, com sete tentos, ficando atrás apenas de Gabigol, do Flamengo, que tem dez.

Em sua primeira Libertadores pelo Galo - e da carreira -, o centroavante já se torna o 4º maior artilheiro do clube na história da disputa continental. O camisa 7 já superou nomes como Diego Tardelli, Ronaldinho Gaúcho, Ricardo Oliveira e Fred.

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