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Hulk revela que vontade de atuar no Brasil o fez recusar proposta do Porto

O atacante do Atlético-MG esteve muito perto de atuar no time português antes de acertar com o time mineiro...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 21:45

LanceNet

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Publicado em 

29 abr 2021 às 21:45
Crédito: Hulk ainda está buscando sua melhor forma, mas já foi destaque do Galo na Libertadores-(Divulgação/Mineirão
O atacante Hulk, que foi destaque do Galo no duelo do alvinegro pela Libertadores, contra o América de Cali, marcando os dois gols da vitória sobre os colombianos, quase não veio jogar no alvinegro. Hulk esteve perto de assinar com o Porto, de Portugal, onde fez sucesso. Ele teve proposta da equipe lusitana mas optou pelo time mineiro, como revelou em entrevista ao Jornal “Bola”. - O Porto e eu falamos sim, claro. Fui conversando com o FC Porto, até porque todo o mundo conhece o carinho, respeito e amor que tenho pelo clube. E gratidão, mais que tudo. O FC Porto mora no meu coração, não esqueço a forma como fui recebido e como sempre fui tratado, tanto na cidade como no país-disse.O atacante queria jogar no Brasil como profissional, algo que aconteceu por pouco tempo em sua carreira, ja que saiu cedo do país. Por isso acertou com o Galo. - Penso que acabou por pesar o fato de eu querer voltar e jogar no Brasil passados 16 anos. Não tinha tido essa oportunidade na carreira, enquanto na minha passagem pelo FC Porto pude ganhar tudo em quatro anos realmente maravilhosos. Optei por ficar no Brasil para desfrutar do futebol brasileiro, estar mais perto da minha família.Se não fosse isso, tinha tudo certo para eu e o FC Porto fecharmos contrato-comentou. Hulk foi revelado nas categorias de base do Vitória. Estreou como profissional em 2004. Fez apenas dois jogos com a camisa do time baiano e foi jogar fora do Brasil, sendo negociado com o futebol japonês. Ele também teve jornada internacional jogando pelo futebol português, russo e chinês. O Atlético-MG anunciou Hulk, de 34 anos, no fim de janeiro para ser um dos pilares do projeto ambicioso do clube mineiro de ser protagonista de tudo nos próximos anos. Por enquanto, sua performance ainda é aquém da expectativa, pois fez três gols em 10 jogos.
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