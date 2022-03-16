Hulk renova contrato com o Atlético-MG até o fim de 2024

O Atlético-MG anunciou a renovação de contrato com o atacante Hulk até o fim de 2024, com possibilidade do acordo ser ampliado até 2025. O jogador ganhou praticamente tudo o que disputou em apenas um ano de Galo e já entrou para a história do clube, virando ídolo da torcida mineira.O clube e o jogador tinham uma uma cláusula no contrato que previa a renovação automática do acordo por mais uma temporada, caso o atacante disputasse 20 partidas em 2022. Mesmo antes da meta ser alcançada, o Alvinegro garantiu a permanência de seu principal jogador, que celebrou o acordo.

- Muito feliz de estender o vínculo. Que possamos juntos seguir construindo a linda história, ganhar mais títulos. Muito grato por carinho. Enquanto estiver aqui, vou dar o meu melhor, suar a camisa para dar alegrias à torcida - disse Hulk. O atacante foi o maior goleador do Brasil no ano passado com 36 gols. Até o momento já foram seis tentos em seis jogos nesta temporada. Hulk só passou em branco no clássico diante do América-MG, mas deixou sua marca contra o maior rival, Cruzeiro, no último domingo (06), pelo Estadual. No total, são 74 jogos, com 42 gols anotados com a camisa alvinegra.

Hulk supera na média (1 gol por jogo) os outros principais artilheiros da elite do futebol brasileiro em 2022, ficando acima de Rodriguinho, do Cuiabá (7 gols em 9 jogos - média de 0,77 gol por jogo), Gabigol, do Flamengo (6 gols em 8 jogos -média de 0,75 gol por jogo), Rômulo, do Athletico-PR (6 gols em 10 jogos - média de 0,6 gol por jogo), e Elton, do Cuiabá (6 gols em 10 jogos - média de 0,6 gol por jogo).