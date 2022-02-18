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futebol

Hulk relembra suas conquistas de Supercopa e fala sobre adversidades da final com o Flamengo

Atacante alvinegro está no centro das atenções da decisão do primeiro grande título da temporada 2022...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 18:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 18:04
O atacante Hulk está envolvido em mais uma decisão de Supercopa. Ele venceu disputas do mesmo formato em Portugal, Rússia, China e agora tem a chance de acrescentar a do Brasil, que será disputada neste domingo, 20 de fevereiro, às 16h, em Cuiabá, contra o Flamengo.
Uma das grandes estrelas da competição, o jogador do Atlético-MG falou das suas experiências e conquistas de Supercopas, desconversou sobre convocação para a Copa do Mundo e fez elogios a Gabigol. O atacante também comentou sobre a preparação para o duelo contra o Rubro-Negro carioca.
Confira tudo de Hulk nos vídeos da matéria. Hulk pode ganhar seu quarto título pelo Galo em pouco mais de um ano-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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