Hulk relembra suas conquistas de Supercopa e fala sobre adversidades da final com o Flamengo

O atacante Hulk está envolvido em mais uma decisão de Supercopa. Ele venceu disputas do mesmo formato em Portugal, Rússia, China e agora tem a chance de acrescentar a do Brasil, que será disputada neste domingo, 20 de fevereiro, às 16h, em Cuiabá, contra o Flamengo.

Uma das grandes estrelas da competição, o jogador do Atlético-MG falou das suas experiências e conquistas de Supercopas, desconversou sobre convocação para a Copa do Mundo e fez elogios a Gabigol. O atacante também comentou sobre a preparação para o duelo contra o Rubro-Negro carioca.