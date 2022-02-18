Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Hulk relembra conquistas de Supercopa na carreira e fala sobre adversidades da final com o Fla
É decisão

Hulk relembra conquistas de Supercopa na carreira e fala sobre adversidades da final com o Fla

O atacante alvinegro está no centro das atenções da decisão do primeiro grande título da temporada 2022

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 18:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 18:04
O atacante Hulk está envolvido em mais uma decisão de Supercopa. Ele venceu torneios em Portugal, Rússia, China e agora tem a chance de ter em sua galeria outra supercopa, a do Brasil. que será disputada neste domingo, 20 de fevereiro, às 16h, em Cuiabá, contra o Flamengo.
Hulk é uma das grandes estrelas da competição. Ele falou das suas conquistas de Supercopa, desconversou sobre convocação para a Copa do Mundo e fez elogios a Gabigol e da preparação para o duelo contra o Fla. Confira a entrevista completa no vídeo abaixo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados