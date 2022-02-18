Hulk relembra conquistas de Supercopa na carreira e fala sobre adversidades da final com o Fla

O atacante Hulk está envolvido em mais uma decisão de Supercopa. Ele venceu torneios em Portugal, Rússia, China e agora tem a chance de ter em sua galeria outra supercopa, a do Brasil. que será disputada neste domingo, 20 de fevereiro, às 16h, em Cuiabá, contra o Flamengo.
Hulk é uma das grandes estrelas da competição. Ele falou das suas conquistas de Supercopa, desconversou sobre convocação para a Copa do Mundo e fez elogios a Gabigol e da preparação para o duelo contra o Fla. Confira a entrevista completa no vídeo abaixo.