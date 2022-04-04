Hulk recorda pênalti perdido e vê Atlético-MG mais preparado para jogar a Libertadores este ano

O Atlético-MG foi campeão de quase tudo em 2021. Mineiro, Brasileiro e Copa do Brasil fizeram a festa do torcedor atleticano na temporada passada. Entretanto, uma “ferida” ficou aberta: a Libertadores. Até as semifinais contra o Palmeiras, o Galo estava invicto, tinha a melhor campanha da competição, eliminando sem sequência, gigantes como Boca e River Plate. Os duelos contra o Verdão, que acabaria campeão, foram o ponto fora da incrível sequência vitoriosa. O Palmeiras segurou o empate em casa por 0 a 0 e com nova igualdade, por 1 a 1, no Mineirão, levou a vaga pelo gol qualificado, gerando grande frustração na equipe e no alvinegros em geral. E, a grande estrela da companhia, o atacante Hulk, teve papel destacado naqueles confrontos com o Palmeiras, pois no jogo de ida, em São Paulo, perdeu um pênalti no primeiro tempo de jogo. Esse lance “fez falta” no placa agregado. Se a bola tivesse entrado, Galo poderia estar na final de 2021 da Libertadores. Hulk admitiu isso, falou da penalidade, mas destacou que o Atlético está com um ambiente ótimo de trabalho e isso se deve ao time forte e pela forma de trabalho do técnico Antonio Mohamed. O craque afirmou que o Galo está mais forte e pronto para a disputa da Libertadores 2022. A “casca” do time está forte depois do quase trauma diante do Palmeiras e as conquistas recentes, a Supercopa do Brasil, em cima do Flamengo e o Tricampeonato Mineiro, sobre o maior rival Cruzeiro. O clube mineiro anunciou os nomes dos inscritos para o tornrio continental. Confira quem são e o que disse Hulk nos vídeos da matéria.
O Atlético-MG estreia na Libertadores nesta quarta-feira, 6 de abril, às 21h, na Colômbia, diante do Tolima.
Confira os inscritos do Galo na Libertadores Goleiros: 1-Gabriel Delfim, 22-Éverson, 31-Matheus Mendes, 32-Rafael, 35-Gabriel Atila.Laterais: 2-Guga, 6-Dodô, 13-Guilherme Arana, 20-Carlos Daniel e 25-MarianoZagueiros: 3-Junior Alonso, 4-Réver, 14-Diego Godín, 16-Igor Rabello, 34-Vitor Mendes, 40-Nathan Silva, 47-RômuloMeias: 5-Otávio, 8 Jair, 12-Caio Ribas, 15-Matías Zaracho, 21-Carlos Eduardo, 23-Guilherme Castilho, 24-Daniel Borges, 26-Nacho Fernández, 27-Calebe, 29-Allan, 30-Dylan Borrero, 36-Gabriel Souza, 37-Tchê Tchê, 38-Júlio César, 39-Leonardo Santos, 41-Neto, 42-Emanuel Pereira, 44-Rubens, 45-Yan Phillipe, 46-Matheus Araújo, 48-Luis Otávio, 49-Vitinho, 50-Vitor LimaAtacantes: 7-Hulk, 9-Fábio Gomes, 10-Eduardo Vargas, 11-Keno, 17-Savarino, 18-Eduardo Sasha, 19-Ademir, 28-Felipe Felício, 33-Sávio Hulk quer levar o Galo ao título da Libertadores em 2022-(Pedro Souza/Atlético-MG)