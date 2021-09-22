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Hulk rechaça polêmica por ser substituído e prevê duelo mais duro no jogo de volta contra o Palmeiras

O atacante do Galo assumiu a culpa pelo empate com o Verdão no duelo de ida das semifinais da Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

22 set 2021 às 07:00

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 07:00

A história do jogo entre Palmeiras e Atlético-MG pelo duelo de ida das semifinais da Libertadores poderia ter sido outra se o atacante Hulk não tivesse perdido um pênalti no primeiro tempo, sofrido por Diego Costa. A bola bateu na trave e não tirou o zero do placar, que foi mantido até o fim do jogo.
Hulk assumiu a culpa pelo empate e evitou qualquer polêmica com Cuca sobre ter sido substituído aos 41 minutos do segundo tempo para a entrada de Eduardo Sasha. O jogador preferiu focar no jogo de volta, na próxima terça-feira, 28, no Mineirão, que decidirá quem vai decidir o maior título de clubes das Américas. E, Hulk prevê um jogo ainda mais truncado, com poucos espaços, gerando mais dificuldades ao alvinegro na busca por mais uma decisão de Libertadores. Confira nos vídeos. Hulk minimizou ter saído de jogo antes do fim no duelo contra o `Palmeiras-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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