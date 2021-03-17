Hulk perde em média 5kg por jogo e fisiologista do Galo explica o motivo

A força física do atacante Hulk sempre foi uma marca do atacante, contratado pelo Atlético-MG em 2021. Agora que o jogador está em terras mineiras, o torcedor está acompanhando de perto como é o “poder” do Hulk dentro de campo. Na sua estreia, contra o Uberlândia, um empurrão no volante Franco repercutiu nas redes, com o atacante atirando longe o jogador da equipe do Triângulo. Essa força toda do jogador em campo tem um alto gasto energético, gerando uma perda de quase cinco quilos por partida. O fisiologista do Galo, Roberto Chiari, explicou esse processo de perda de peso em Hulk. - Ele transpira muito, isso não quer dizer que seja ruim, na verdade o atleta que transpira muito, ele usa do mecanismo mais eficiente de dissipar o calor do corpo dele que é através da sudorese. Esse suor, quando evapora, faz com que o atleta possa perder o calor do corpo de uma forma mais eficiente. Então, perder muitos quilos desidratando através da sudorese não é o problema, isso requer que a gente tenha uma atenção redobrada com a hidratação desse atleta - disse Roberto Chiari, em entrevista à TV Galo. O profissional alvinegro falou que o massagista sempre está pronto para hidratar primeiro o camisa 7 atleticano. Além de Hulk, esse desgaste é visto em outros jogadores do elenco. - Então, o Hulk, ele é um atleta que nosso massagista que está na beirada do campo o tempo todo, ele sabe que parou o treino, ele já sabe que um dos primeiros que ele tem que chegar ali oferecendo uma água um isotônico, é o Hulk porque ele vai desidratar muito.A gente percebe que ele tem perdido muito peso numa sessão de treinamento, graças a Deus numa sessão de treinamento não tem chegado a esses cinco quilos talvez pela eficiência dos nossos massagistas que estão sempre ali oferecendo a hidratação-disse Roberto, que comentou que apesar da perda, Hulk recupera o peso d rapidamente. - Mas para a gente ter certeza disso, tem que incentivar a hidratação depois do treino, mas a gente percebe que isso está tranquilo. Que no dia seguinte ele volta com o mesmo peso de antes do treinamento, isso é uma questão que a gente consegue levar numa boa e ele não tem prejuízo nenhum com isso, desde que a gente tenha essa atenção com ele - concluiu Chiari.