Hulk marca duas vezes, Galo goleia o Cerro Porteño e assume liderança do Grupo H da Libertadores

Bom futebol, equipe equilibrada e uma bela vitória. Essa foi a noite do Atlético-MG, que derrotou o Cerro Porteño-PAR, por 4 a 0, com dois gols de Hulk, com Savarino e Vargas completando o placar. A dupla #savahulk (Savarino e Hulk) protagonizou as melhores jogadas ofensivas do time brasileiro, que mostrou um jogo firme, permitindo poucos avanços do Cerro ao gol atleticano. O triunfo levou o Galo para a liderança do Grupo H, com sete pontos em três jogos, se mantendo invicto na competição e tendo um bom cenário para garantir a classificação à fase mata-mata. O Cerro Porteño está com quatro pontos, na segunda colocação. Destaque para mais um bom jogo de Hulk, que marcou seu quinto gol em quatro jogos e ainda da evolução da equipe como um todo, demonstrando que a instabilidade está se dissipando. Atlético-MG seguro na etapa inicial​Sem sofrer pressão do Cerro, com o time bem compactado, o Galo controlou bem a partida, não criou muitas chances, mas foi muito eficiente quando chegava no gol de Jean. Saiu vencedor com merecimento. Hulk artilheiro do Galo​Pelo terceiro jogo seguido, o camisa 7 do Galo deixou sua marca nas redes adversárias. E, diante do Cerro, Hulk, que vem evoluindo a cada jogo, abriu o placar no Mineirão e marcou o segundo ainda no primeiro tempo. Já são cinco gols em quatro jogos. Tchê Tchê perdido em campo​O volante tem sido uma peça que destoa no meio de campo do Galo. Erros frequentes de posicionamento, passes e uma completa confusão de qual seu espaço no esquema de Cuca. Seu único bom lance foi o belo passe dado a Keno, que quase resultou em gol. Sua redenção viria na etapa final. Savarino: o trabalhador do ataque​O venezuelano é rápido, tem bom drible e foi o motorzinho do ataque alvinegro. Sempre dava opção para receber e partir rumo ao gol adversário, com direito a duas assistências para os gols de Hulk. E ainda deixou o dele após belo passe de Tchê Tchê, que se redimiu das falhas e fez um segundo tempo consistente.