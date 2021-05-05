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Hulk marca duas vezes, Galo goleia o Cerro Porteño e assume liderança do Grupo H da Libertadores

O time mineiro jogou bem e não deu chances para os paraguaios no Mineirão. Dupla #savahulk (Savarino e Hulk) foi o grande destaque da partida...

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 21:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2021 às 21:08
Crédito: WASHINGTON ALVES / POOL / AFP
Bom futebol, equipe equilibrada e uma bela vitória. Essa foi a noite do Atlético-MG, que derrotou o Cerro Porteño-PAR, por 4 a 0, com dois gols de Hulk, com Savarino e Vargas completando o placar. A dupla #savahulk (Savarino e Hulk) protagonizou as melhores jogadas ofensivas do time brasileiro, que mostrou um jogo firme, permitindo poucos avanços do Cerro ao gol atleticano. O triunfo levou o Galo para a liderança do Grupo H, com sete pontos em três jogos, se mantendo invicto na competição e tendo um bom cenário para garantir a classificação à fase mata-mata. O Cerro Porteño está com quatro pontos, na segunda colocação. Destaque para mais um bom jogo de Hulk, que marcou seu quinto gol em quatro jogos e ainda da evolução da equipe como um todo, demonstrando que a instabilidade está se dissipando. Atlético-MG seguro na etapa inicial​Sem sofrer pressão do Cerro, com o time bem compactado, o Galo controlou bem a partida, não criou muitas chances, mas foi muito eficiente quando chegava no gol de Jean. Saiu vencedor com merecimento. Hulk artilheiro do Galo​Pelo terceiro jogo seguido, o camisa 7 do Galo deixou sua marca nas redes adversárias. E, diante do Cerro, Hulk, que vem evoluindo a cada jogo, abriu o placar no Mineirão e marcou o segundo ainda no primeiro tempo. Já são cinco gols em quatro jogos. Tchê Tchê perdido em campo​O volante tem sido uma peça que destoa no meio de campo do Galo. Erros frequentes de posicionamento, passes e uma completa confusão de qual seu espaço no esquema de Cuca. Seu único bom lance foi o belo passe dado a Keno, que quase resultou em gol. Sua redenção viria na etapa final. Savarino: o trabalhador do ataque​O venezuelano é rápido, tem bom drible e foi o motorzinho do ataque alvinegro. Sempre dava opção para receber e partir rumo ao gol adversário, com direito a duas assistências para os gols de Hulk. E ainda deixou o dele após belo passe de Tchê Tchê, que se redimiu das falhas e fez um segundo tempo consistente.
Goleada alvinegra​A grande jornada atleticana teve um encerramento perfeito com o quarto gol na noite, marcado por Vargas, após grande cruzamento de Guilherme Arana. Vitória sem sustos. Liderança do grupo e o time ganhando confiança e “corpo”​Ter um grupo acessível como o H, no qual o Atlético-MG está inserido, permitiu ao time mineiro se organizar após um início desequilibrado na temporada. Agora, é aproveitar para confirmar o quanto antes sua classificação, de preferência, em primeiro lugar, para chegar nos mata-mata, ainda mais consistente e forte. Próximos jogos​O Galo joga no sábado, 8 de maio, às 16h30, contra o Tombense, pelo duelo de volta das semifinais do Campeonato Mineiro. Pela Libertadores, o alvinegro vai à Colômbia encarar o América de Cali, no dia 13 de maio, quinta-feira. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​ATLÉTICO-MG 4 X 0 CERRO PORTEÑO-PAR Data: 4 de maio de 2021Horário: 19h15 (de Brasília)Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Néstor Pítana (ARG)Assistentes: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Gabriel Chade (ARG)Cartões amarelos: Allan(ATL), Patiño (CER) , Villasanti (CER), Jair(ATL), Alexis Duarte (CER)Cartões vermelhos: Gols: Hulk, aos 8’-1ºT(1-0), Hulk, aos 45’-1ºT(1-0), Savarino, aos 27’-2ºT(3-0), Vargas, aos 46'-2ºT(4-0) ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)​Everson, Guga, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana, Allan (Jair-intervalo), Tchê Tchê (Alan Franco, aos 38’-2ºT) e Nacho Fernández, Savarino(Vargas, aos 41’-2ºT), Hulk (Sasha, aos 39’-2ºT) e Keno (Diego Tardelli, aos 38’-2ºT) CERRO PORTEÑO (Técnico: Francisco Arce)​Jean; Espinola, Juan Patiño, Alexis Duarte e Arzamendia; Enzo Giménez (Mateus Gonçalves, aos 7’-2ºT), Mathias Villasanti, Angel Cardozo (Bobadilla, aos 31’-2ºT), Pachi Carrizo (Ovelar, aos 21’-2ºT), Claudio Aquino (Barreiro, aos 31’-2ºT) e Boselli (Morales-intervalo).

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