Hulk marca duas vezes, Galo goleia o Cerro Porteño e assume liderança do Grupo H da Libertadores

Bom futebol, equipe equilibrada e uma bela vitória. Essa foi a noite do Atlético-MG, que derrotou o Cerro Porteño-PAR, por 4 a 0, com dois gols de Hulk, com Savarino e Vargas completando o placar. A dupla #savahulk (Savarino e Hulk) protagonizou as melhores jogadas ofensivas do time brasileiro, que mostrou um jogo firme, permitindo poucos avanços do Cerro ao gol atleticano. O triunfo levou o Galo para a liderança do Grupo H, com sete pontos em três jogos, se mantendo invicto na competição e tendo um bom cenário para garantir a classificação à fase mata-mata. O Cerro Porteño está com quatro pontos, na segunda colocação. Destaque para mais um bom jogo de Hulk, que marcou seu quinto gol em quatro jogos e ainda da evolução da equipe como um todo, demonstrando que a instabilidade está se dissipando. Atlético-MG seguro na etapa inicialSem sofrer pressão do Cerro, com o time bem compactado, o Galo controlou bem a partida, não criou muitas chances, mas foi muito eficiente quando chegava no gol de Jean. Saiu vencedor com merecimento. Hulk artilheiro do GaloPelo terceiro jogo seguido, o camisa 7 do Galo deixou sua marca nas redes adversárias. E, diante do Cerro, Hulk, que vem evoluindo a cada jogo, abriu o placar no Mineirão e marcou o segundo ainda no primeiro tempo. Já são cinco gols em quatro jogos. Tchê Tchê perdido em campoO volante tem sido uma peça que destoa no meio de campo do Galo. Erros frequentes de posicionamento, passes e uma completa confusão de qual seu espaço no esquema de Cuca. Seu único bom lance foi o belo passe dado a Keno, que quase resultou em gol. Sua redenção viria na etapa final. Savarino: o trabalhador do ataqueO venezuelano é rápido, tem bom drible e foi o motorzinho do ataque alvinegro. Sempre dava opção para receber e partir rumo ao gol adversário, com direito a duas assistências para os gols de Hulk. E ainda deixou o dele após belo passe de Tchê Tchê, que se redimiu das falhas e fez um segundo tempo consistente.
Goleada alvinegraA grande jornada atleticana teve um encerramento perfeito com o quarto gol na noite, marcado por Vargas, após grande cruzamento de Guilherme Arana. Vitória sem sustos. Liderança do grupo e o time ganhando confiança e “corpo”Ter um grupo acessível como o H, no qual o Atlético-MG está inserido, permitiu ao time mineiro se organizar após um início desequilibrado na temporada. Agora, é aproveitar para confirmar o quanto antes sua classificação, de preferência, em primeiro lugar, para chegar nos mata-mata, ainda mais consistente e forte. Próximos jogosO Galo joga no sábado, 8 de maio, às 16h30, contra o Tombense, pelo duelo de volta das semifinais do Campeonato Mineiro. Pela Libertadores, o alvinegro vai à Colômbia encarar o América de Cali, no dia 13 de maio, quinta-feira. FICHA TÉCNICA DA PARTIDAATLÉTICO-MG 4 X 0 CERRO PORTEÑO-PAR Data: 4 de maio de 2021Horário: 19h15 (de Brasília)Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Néstor Pítana (ARG)Assistentes: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Gabriel Chade (ARG)Cartões amarelos: Allan(ATL), Patiño (CER) , Villasanti (CER), Jair(ATL), Alexis Duarte (CER)Cartões vermelhos: Gols: Hulk, aos 8’-1ºT(1-0), Hulk, aos 45’-1ºT(1-0), Savarino, aos 27’-2ºT(3-0), Vargas, aos 46'-2ºT(4-0) ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)Everson, Guga, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana, Allan (Jair-intervalo), Tchê Tchê (Alan Franco, aos 38’-2ºT) e Nacho Fernández, Savarino(Vargas, aos 41’-2ºT), Hulk (Sasha, aos 39’-2ºT) e Keno (Diego Tardelli, aos 38’-2ºT) CERRO PORTEÑO (Técnico: Francisco Arce)Jean; Espinola, Juan Patiño, Alexis Duarte e Arzamendia; Enzo Giménez (Mateus Gonçalves, aos 7’-2ºT), Mathias Villasanti, Angel Cardozo (Bobadilla, aos 31’-2ºT), Pachi Carrizo (Ovelar, aos 21’-2ºT), Claudio Aquino (Barreiro, aos 31’-2ºT) e Boselli (Morales-intervalo).