Hulk marca duas vezes e dá vitória ao Galo sobre o América de Cali-COL

O Atlético-MG se recuperou da estreia ruim na Libertadores contra o La Guaira e venceu o América de Cali-COL por 2 a 1, gols de Hulk, com Sánchez descontando para os colombianos. O duelo foi na noite desta terça-feira, 27 de abril, no Mineirão, pelo Grupo H da competição sul-americana. O resultado levou o alvinegro aos quatro pontos, ficando na liderança do grupo de forma provisória, pois Cerro Porteño e La Guaira se enfrentam nesta quarta-feira, 28, e o time paraguaio pode reassumir a ponta da chave. Foi uma noite de futebol melhorado do Galo, com Hulk fazendo sua melhor apresentação, não só pelos gols, mas se tornando uma opção mais eficaz no ataque, no lugar de Vargas. Ainda há ajustes a fazer, mas a polêmica do fim de semana entre Hulk e Cuca, mexeu no vestiário e o time ficou mais ligado, contando também com a fragilidade do América de Cali, que se mostrou muito frágil e tem potencial de ser derrotado na Colômbia também. Foi uma vitória para amansar os ânimos internos e dar confiança para o jogo de ida das semifinais do Mineiro, contra o Tombense, e ainda para o duelo mais complicado do grupo, diante do Cerro, na próxima semana, no Mineirão. Galo começa lento, melhora. mas a bola não entra O time mineiro não agredia na primeira parte da etapa inicial. Parecia sem energia, com pouca força no ataque. Na metade do primeiro tempo, o time reagiu, aumentou a velocidade e viu que o América de Cali não era uma equipe muito forte. Mas, a bola não entrou. Zaracho está ajustando o meio de campo, mas vira preocupação O argentino ganha mais confiança e seu bom futebol, que fez o Galo pagar mais de 6 milhões de dólares, está aparecendo e poderá ser muito útil ao time na temporada. A sua saída, por um problema no tornozelo após uma disputa de bola, deixou a equipe menos dinâmica. Atlético-MG volta bem, Nathan dá grande passe. Hulk sofre a penalidade, cobra e abre o placar O atacante saiu na cara de Graterol, mas foi derrubado pelo goleiro colombiano, após belo passe de Nathan. Hulk pegou a bola e fez seu segundo gol no alvinegro. Um alívio após a polêmica do fim de semana entre o jogador e Cuca. Hulk “esmaga” e Galo amplia Cuca pode ter achado um jeito de Hulk atuar bem na equipe. Com ele de centroavante, no lugar de Vargas. O camisa 7 se apresenta mais, chuta melhor e terá assistência constante de Keno e Savarino pelos lados. No segundo gol alvinegro, a dobradinha com Savarino funcionou, deixando o jogo bem encaminhado contra o fraco América de Cali. Mariano no lugar de Guga solucionou a “avenida” pelo lado direito da defesa Mais experiente e mais jogador, Mariano foi uma boa escolha de Cuca para encarar o América de Cali. Guga, apesar de ser mais jovem e ter mais força física, ainda não se posiciona bem na defesa e nem no ataque. Vacilo como o de Tchê Tchê pode ser fatal O gol do América de Cali, marcado por Luis Sánchez, foi graças a um erro do Atlético, em uma saída de bola errada de Tchê Tchê. O time colombiano chutou ao gol seis vezes durante todo o jogo, contra 18 finalizações alvinegras. Avançando de fase, um erro como esse pode acabar com todo um planejamento na temporada. Melhorou, mas pode melhorar mais Foi uma partida mais segura do Atlético, com a equipe mais atenta e mesmo com atraso, pode iniciar uma evolução coletiva, que culmine em um futebol competitivo, justificando o favoritismo alvinegro nas competições que irá disputar em 2021. Próximos jogos​No sábado, 1º de maio, o Galo encara o Tombense, às 16h30, no Independência, pela partida de ida as semifinais do Campeonato Mineiro. Já na Libertadores, o alvinegro volta a campo no dia 4 de março, terça-feira, contra o Cerro Porteño, no Mineirão. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​ATLÉTICO-MG 2 X 1 AMÉRICA DE CALI-COLData: 27 de abril de 2021Horário: 19h15 (de Brasília)Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro:Daniel Fedorczuk (URU)Assistentes: Richard Trinidad (URU) e Martin Soppi (URU)Cartões amarelos: Carrascal(AME), Kevin Andrade (AME), Junior Alonso(ATL), Hulk(ATL), Arrieta (AME), Alan Franco(ATL)Cartões vermelhos: Nathan(ATL)Gols: Hulk (pênalti), aos 13’-2ºT(1-0), Hulk, aos 17’-2ºT(2-0). Sánchez, aos 31'-2ºT(2-1)