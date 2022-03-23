Hulk marca duas vezes, Atlético-MG supera a Caldense e fica muito perto da final do Campeonato Mineiro

Caldense e Atlético-MG se enfrentaram pela primeira partida da semifinal do Campeonato Mineiro nesta quarta-feira, no Mineirão. O time alvinegro, que ficou em primeiro lugar na fase de classificação, venceu por 2 a 0. Hulk marcou duas vezes e aumentou a vantagem do Galo, que agora pode perder por até dois gols que ainda assim estará na final do estadual. O Atlético-MG impôs sua superioridade técnica e resolveu logo a partida no primeiro tempo e administrou na segunda etapa. A Veterana, que já havia perdido por 3 a 0 o duelo pela última rodada da fase de classificação, não conseguiu novamente encarar o alvinegro de frente e está perto de dar adeus à competição.
Atlético-MG e Caldense voltam a se enfrentar no domingo, às 16h, no Mineirão. O time de Poços de Caldas, que manda seus jogos no Ronaldão, alegou que não poderia instalar o VAR, optando por atuar os dois jogos semifinais em Belo Horizonte.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDACALDENSE 0 x 2 ATLÉTICO-MG Data: 23 de março de 2022Horário: 16h30 (de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: André Luiz Sketino Policarpo BentoAssistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Leonardo Henrique PereiraGols: Hulk, aos 26’-1ºT(1-0), Hulk (pênalti), aos 39’-1ºT(2-0)Cartões amarelos: Matheus Muller (CAL), Hulk (ATL), Íkaro (CAL), Cartões vermelhos:
CALDENSE (Técnico: Gian Rodrigues)
Renan Rinaldi; Yuri Ferraz, Jonathan, Lula e Mateus Muller; Guilherme Borges , Filipi(Gabriel Braga, aos 42’-2ºT) e Íkaro (Paulo Vitor, aos 20’-2ºT) , Alemão (Igor Pimenta, aos 37’-2ºT); Douglas Eskilo (Kaíque-intervalo) e Neto Costa (Pedro Gabriel, aos 20’-2ºT)
ATLÉTICO-MG (Técnico: Antônio Mohamed)
Everson; Guga (Tchê Tchê, aos 36’-2ºT), Nathan Silva, Réver e Rubens; Allan (Otávio, aos 36’-2ºT), Jair (Sasha, aos 24’-2ºT) e Nacho (Zaracho, aos 15’-2]T) ; Ademir,Keno (Dylan Borrero, aos 15’-2ºT) e Hulk