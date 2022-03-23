Hulk marca duas vezes, Atlético-MG supera a Caldense e fica muito perto da final do Campeonato Mineiro

Caldense e Atlético-MG se enfrentaram pela primeira partida da semifinal do Campeonato Mineiro nesta quarta-feira, no Mineirão. O time alvinegro, que ficou em primeiro lugar na fase de classificação, venceu por 2 a 0. Hulk marcou duas vezes e aumentou a vantagem do Galo, que agora pode perder por até dois gols que ainda assim estará na final do estadual. O Atlético-MG impôs sua superioridade técnica e resolveu logo a partida no primeiro tempo e administrou na segunda etapa. A Veterana, que já havia perdido por 3 a 0 o duelo pela última rodada da fase de classificação, não conseguiu novamente encarar o alvinegro de frente e está perto de dar adeus à competição.