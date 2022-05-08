Hulk leva o terceiro cartão amarelo e desfalca o Atlético-MG contra o Red Bull Bragantino

O atacante Hulk vai ser um importante desfalque do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro. O jogador levou o terceiro cartão amarelo contra o América-MG, no clássico perdido pelo alvinegro por 2 a0 e não enfrentará o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, 11 de maio, em Bragança Paulista, às 20h30 (de Brasília), em jogo antecipado da sétima rodada do campeonato.

Hulk desfalcará o Galo pela segunda vez nos últimos cinco jogos disputados. ele Ficou de fora da partida contra o Athletico-PR, pela segunda rodada, quando foi liberado para acompanhar o nascimento da filha, nos Estados Unidos.Hulk, artilheiro do Galo em 2022, com 15 gols, voltará a ficar disposição contra o Atlético-GO, próximo sábado, 14, às 19h, no Independência.