Hulk já é um dos cinco maiores artilheiros do Atlético na história da Libertadores

Crédito: Pedro Souza Atlético

Uma das principais contratações do Atlético Mineiro para a temporada 2021, Hulk já começa a dar retorno em campo. Após um início discreto, com apenas um gol em nove jogos - além de uma expulsão contra o Cruzeiro -, o atacante marcou sete vezes nas últimas oito partidas.

Na Libertadores, principal competição do ano, o camisa 7 tem média de um gol por atuação. Com o tento anotado nesta terça-feira, na goleada por 4 a 0 sobre o La Guaira, da Venezuela, já são seis bolas na rede em seis duelos. O que já faz do jogador o 5º maior goleador do clube na história da competição continental.

Hulk empatou com Fred e Diego Tardelli no ranking histórico. Os dois, no entanto, jogaram mais vezes. O atual centroavante do Fluminense entrou em campo em sete oportunidades com a camisa do Galo, enquanto que Tardelli, reserva de Cuca no momento, já disputou 23 partidas, sendo fundamental na conquista do Atlético em 2013.