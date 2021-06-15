Hulk fala em nova chance na Seleção, adaptação ao Brasil e críticas recebidas na chegada ao Atlético-MG

O atacante Hulk está em um bom momento com a camisa do Atlético-MG, sendo o artilheiro do time na temporada, com 11 gols e mais quatro assistências, participando diretamente de 15 gols do alvinegro em 2021. Com esse cenário positivo, o jogador até volta a pensar na Seleção Brasileira, camisa que não defende desde 2016. O atacante imagina que pode merecer uma chance, caso mantenha o seu nível de jogo. Hulk também comentou sobre sua adaptação ao futebol brasileiro e que está conhecendo a forma de jogar por aqui, já que saiu do país com apenas 18 anos, não atuando como profissional até sua vinda para o Galo, no início deste ano. Confira nos vídeos da matéria tudo que Hulk disse sobre sua passagem pelo Galo. Hulk está em bom momento defendendo o Galo-(Pedro Souza/Atlético-MG)