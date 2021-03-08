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futebol

Hulk fala da ansiedade pela estreia e elogia dupla formada com Tardelli

O atacante do Galo comentou que estava ansioso para estrear. Ele também falou de forma positiva de atuar ao lado de Tardelli pela primeira vez, já que eram rivais na China...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 23:04

LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2021 às 23:04
Crédito: Hulk fez uma dupla promissora com Tardelli com direito a passe para gol logo na estreia-(Pedro Souza/Atlético-MG
O atacante Hulk teve boa estreia pelo Atlético-MG. A primeira vez do jogador com a camisa atleticana foi positiva, com direito a assistência na goleada alvinegra de 4 a 0 sobre o Uberlândia, na noite deste domingo, 7 de março, pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro. Hulk falou da ansiedade que estava sentido para iniciar um jogo no Galo, pois estava treinando apenas e queria logo jogar. Outra menção foi sobre Diego Tardelli, para quem deu o passe do quarto gol atleticano. O atacante elogiou o companheiro e ficou feliz de atuar pela primeira vez ao seu lado, já que na China, eles eram de equipes rivais. Confira no vídeo abaixo como Hulk avaliou sua primeira vez com a camisa do Atlético.

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