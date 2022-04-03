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futebol

Hulk exalta mais um título no Atlético-MG e já pede foco na Libertadores

O artilheiro do Galo celebrou a quinta conquista com a camisa alvinegra com pouco mais de um ano pelo time mineiro ...

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 18:27

LanceNet

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Publicado em 

03 abr 2022 às 18:27
O tricampeonato do Atlético-MG em cima do maior rival, o Cruzeiro, neste sábado, 2 de abril, com vitória por 3 a 1, coroou uma sequência incrível com os títulos do Brasileiro, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil. Agora, com mais uma coquista estadual , o Galo consolidou uma hegemonia local, com três conquistas seguidas, 2020, 2021 e 2022. O Galo foi melhor time, melhor ataque e ainda teve o artilheiro da competição, Hulk, com 10 gols. O alvinegro conseguiu sua quinta conquista em seis títulos disputados desde 2021. Mas, agora a “chave” precisa ser virada e focar na Libertadores, troféu que não veio e deixou o elenco atleticano com “fome”. Hulk falou sobre a celebração da fase do Galo, do tricampeonato e pediu justamente isso: foco no torneio continental. O Atlético-MG estreia contra o Tolima, na Colômbia, nesta quarta-feira, 6 de abril, na competição. Confira no vídeo acima que disse Hulk. Hulk foi destaque da final com dois gols marcados e o tricampeonato na mão para o Galo-(Pedro Souza / Atlético)

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