Hulk estreia no Galo em jogo-treino, mas é Tardelli quem brilha com três gols diante do Bolívar-BOL

O Atlético-MG fez um jogo-treino nesta segunda-feira, 15 de fevereiro, contra o Bolívar-BOL. A atividade teve a observação de Jorge Sampaoli, que fez uma pequena operação para corrigir uma hérnia umbilical no domingo, 14. Veja os melhores momentos no vídeo abaixo. A equipe alvinegra teve o atacante Hulk pela primeira vez em um duelo com adversário real. Além do recém-contratado, o time que jogou contra os bolivianos foi formado por reservas ou quem atuou pouco diante do Bahia, no último sábado, pelo Brasileirão. O destaque do jogo-treino, realizado na Cidade do Galo, foi Diego Tardelli, que marcou os três gols da virada alvinegra, já que o Bolívar abriu o placar com Álvaro Rey. O ataque do Galo teve, além de Tardelli e Hulk, o chileno Eduardo Vargas. Os titulares do jogo contra o Tricolor de Aço fizeram treino regenerativo. A equipe que atuou foi a seguinte:: Rafael (Victor); Mariano, Igor Rabello, Gabriel e Bueno; Dylan, Calebe e Nathan (Iago); Hulk (Savio), Tardelli e Vargas.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO E A RETA FINAL DO BRASILEIRÃO SÉRIE A - Feliz por ter marcado os gols. Importante para mim, depois de longo período parado. Voltar com ritmo de jogo, atuar os 90 minutos. Me senti bem durante o jogo-treino. Importante para aqueles jogadores que não vem jogando, ter essa oportunidade. Me senti bem, feliz. É gratificante, depois de longo período difícil que passei. Fui coroado - disse o Tardelli, à TV Galo, que se colocou à disposição do time para os dois jogos finais no Brasileirão. O alvinegro não tem mais chances de ser campeão, mas ainda busca confirmar a vaga na fase de grupos da Libertadores e até o vice-campeonato. O mineiro é o terceiro colocado, com 62 pontos, empatado com o São Paulo, que tem 62 pontos e um jogo a menos. O máximo de pontos que o Atlético pode alcançar é 68 pontos. O líder Inter está com 69. -Temos mais dois jogos aí, quem sabe posso ser útil para o Sampaoli?-completou o atacante. Tour do Bolívar O Bolívar veio a Belo Horizonte disputar jogos-treino contra o Atlético-MG, Cruzeiro e o América-MG. O time boliviano é parceiro do grupo que controla o Manchester City, visando se tornar mais relevante na América do Sul até 2026, ano do seu centenário. A formação que encarou o Galo teve o seguinte time: Rubén Cordano; Diego Bejarano, Jairo Quinteros, Felipe Carvalho, Roberto Fernández; Hernán Rodríguez, Leonel Justiniano, Erwin Saavedra e Alvaro Rey; Bruno Miranda e Armando Sadiku.