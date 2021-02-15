Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Hulk estreia no Galo em jogo-treino, mas é Tardelli quem brilha com três gols diante do Bolívar-BOL
futebol

Hulk estreia no Galo em jogo-treino, mas é Tardelli quem brilha com três gols diante do Bolívar-BOL

O Atlético-MG venceu o time boliviano por 3 a 1 em amistoso na Cidade do Galo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2021 às 14:21

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 14:21

Crédito: O atacante Hulk teve sua primeira atividade contra um rival jogando pelo Atlético-MG-(Pedro Souza/Atlético-MG
O Atlético-MG fez um jogo-treino nesta segunda-feira, 15 de fevereiro, contra o Bolívar-BOL. A atividade teve a observação de Jorge Sampaoli, que fez uma pequena operação para corrigir uma hérnia umbilical no domingo, 14. Veja os melhores momentos no vídeo abaixo. A equipe alvinegra teve o atacante Hulk pela primeira vez em um duelo com adversário real. Além do recém-contratado, o time que jogou contra os bolivianos foi formado por reservas ou quem atuou pouco diante do Bahia, no último sábado, pelo Brasileirão. O destaque do jogo-treino, realizado na Cidade do Galo, foi Diego Tardelli, que marcou os três gols da virada alvinegra, já que o Bolívar abriu o placar com Álvaro Rey. O ataque do Galo teve, além de Tardelli e Hulk, o chileno Eduardo Vargas. Os titulares do jogo contra o Tricolor de Aço fizeram treino regenerativo. A equipe que atuou foi a seguinte:: Rafael (Victor); Mariano, Igor Rabello, Gabriel e Bueno; Dylan, Calebe e Nathan (Iago); Hulk (Savio), Tardelli e Vargas.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO E A RETA FINAL DO BRASILEIRÃO SÉRIE A - Feliz por ter marcado os gols. Importante para mim, depois de longo período parado. Voltar com ritmo de jogo, atuar os 90 minutos. Me senti bem durante o jogo-treino. Importante para aqueles jogadores que não vem jogando, ter essa oportunidade. Me senti bem, feliz. É gratificante, depois de longo período difícil que passei. Fui coroado - disse o Tardelli, à TV Galo, que se colocou à disposição do time para os dois jogos finais no Brasileirão. O alvinegro não tem mais chances de ser campeão, mas ainda busca confirmar a vaga na fase de grupos da Libertadores e até o vice-campeonato. O mineiro é o terceiro colocado, com 62 pontos, empatado com o São Paulo, que tem 62 pontos e um jogo a menos. O máximo de pontos que o Atlético pode alcançar é 68 pontos. O líder Inter está com 69. -Temos mais dois jogos aí, quem sabe posso ser útil para o Sampaoli?-completou o atacante. Tour do Bolívar O Bolívar veio a Belo Horizonte disputar jogos-treino contra o Atlético-MG, Cruzeiro e o América-MG. O time boliviano é parceiro do grupo que controla o Manchester City, visando se tornar mais relevante na América do Sul até 2026, ano do seu centenário. A formação que encarou o Galo teve o seguinte time: Rubén Cordano; Diego Bejarano, Jairo Quinteros, Felipe Carvalho, Roberto Fernández; Hernán Rodríguez, Leonel Justiniano, Erwin Saavedra e Alvaro Rey; Bruno Miranda e Armando Sadiku.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados