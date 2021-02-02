Hulk é esperado em BH na quarta, mas apresentação no Atlético-MG será na sexta-feira

O atacante Hulk, contratado na última semana, é esperado em Belo Horizonte na próxima quarta. O jogador passará por exames na quinta e sua apresentação será na sexta A assessoria de imprensa do Galo confirmou como será o passo a passo até que os atleticanos conheçam seu novo atacante, de 34 anos, que estava no futebol chinês. Hulk assinou com o Atlético-MG até o fim de 2022 e é a principal contratação do clube para 2021 até o momento. Ele só poderá estrear Campeonato Mineiro, já que não tem como inscrever novos atletas na reta final do Campeonato Brasileiro. Após ficar sem clube em dezembro de 2020, o atacante foi sondado por diversas equipes, como Palmeiras, Flamengo e até o Porto, onde brilhou. Porém, o projeto esportivo apresentado a ele o seduziu para que o acerto com o time mineiro ocorresse. Hulk foi revelado pelo Vitória-BA, mas se consolidou no futebol fora do Brasil, iniciando sua jornada no exterior no Kawasaki Frontale, do Japão. Depois teve passagens por Consadole Sapporo, Tokyo Verdy, também no Japão; Porto-POR, Zenit-RUS e Shanghai SIPG, da China, onde atuou entre 2016 e 2020.