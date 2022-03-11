Hulk é diagnosticado com Covid-19 e não joga pelo Galo contra o Democrata-GV no Estadual

O Atlético-MG terá pelo menos seis desfalques certos para o duelo deste sábado, 12 de março, às 16h30, contra o Democrata-GV, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro. O atacante Hulk testou positivo para Covid-19, enquanto o goleiro, sentiu dores no tórax. O volante Neto, reserva, reserva do time, sentiu um desconforto no joelho esquerdo e foi encaminhado para a fisioterapia. Também não jogam os laterais direitos Guga, que está suspenso, e Mariano, com um edema na coxa esquerda. Antonio Mohamed irá improvisar Tchê Tchê na posição. O meia Zaracho, que ficou de fora dos últimos quatro jogos do Galo por um problema muscular na coxa esquerda, foi totalmente liberado para os treinos. Entretanto, não viajará Para Valadares. Pelo novo protocolo médico da Covid-19, Hulk ficará de sete dias afastado. Ele está sem sintomas e já cumpre isolamento, fora dos treinos do time mineiro. O provável Galo para encarar o Democrata-GV, no Mamudão pode ter: Rafael; Tchê Tchê, Nathan Silva, Diego Godín e Guilherme Arana; Allan, Jair (Otávio) e Nacho; Ademir, Eduardo Vargas e Keno