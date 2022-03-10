Hulk e Atlético-MG estão perto da renovação de contrato

Hulk fez história no Atlético-MG em apenas um ano de clube. O jogador venceu praticamente tudo que disputou em 2021 e entrou para a história alvinegra. Com contrato até o fim de 2022, a parceria com o time mineiro está perto de ser estendida. Atlético e Hulk tem uma uma cláusula no seu vínculo,que prevê a renovação automática do acordo por mais uma temporada caso o atacante faça 20 partidas em 2022. Hulk fica muito pouco fora do time. Apenas quando é poupado. Logo, tem grandes chances de fazer esse número de partidas em breve. Hulk participou de seis dos 10 jogos do Galo este ano faltando apenas 14 duelos para a meta ser batida. Ele ainda tem pelo menos 10 jogos garantidos, sendo dois da fase de classificação do Mineiro, dois das semifinais e seis pela Libertadores, sem contar Copa do Brasil, em que o Atlético entra na terceira fase, e Brasileirão de 38 rodadas.O atacante foi o maior goleador do Brasil no ano passado com 36 e parece que a fome de gols não cessou. Já foram seis tentos este ano, sem seis jogos disputados. Hulk só passou em branco no clássico diante do América-MG, mas deixou sua marca contra o maior rival, Cruzeiro, no último domingo, pelo Estadual.