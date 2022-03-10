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Hulk e Atlético-MG estão perto da renovação de contrato

O atacante tem vínculo até o fim do ano, mas há um dispositivo em seu acordo que poderá fazer a renovação automática com o clube mineiro...
LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2022 às 19:56

Publicado em 10 de Março de 2022 às 19:56

Hulk fez história no Atlético-MG em apenas um ano de clube. O jogador venceu praticamente tudo que disputou em 2021 e entrou para a história alvinegra. Com contrato até o fim de 2022, a parceria com o time mineiro está perto de ser estendida. Atlético e Hulk tem uma uma cláusula no seu vínculo,que prevê a renovação automática do acordo por mais uma temporada caso o atacante faça 20 partidas em 2022. Hulk fica muito pouco fora do time. Apenas quando é poupado. Logo, tem grandes chances de fazer esse número de partidas em breve. Hulk participou de seis dos 10 jogos do Galo este ano faltando apenas 14 duelos para a meta ser batida. Ele ainda tem pelo menos 10 jogos garantidos, sendo dois da fase de classificação do Mineiro, dois das semifinais e seis pela Libertadores, sem contar Copa do Brasil, em que o Atlético entra na terceira fase, e Brasileirão de 38 rodadas.O atacante foi o maior goleador do Brasil no ano passado com 36 e parece que a fome de gols não cessou. Já foram seis tentos este ano, sem seis jogos disputados. Hulk só passou em branco no clássico diante do América-MG, mas deixou sua marca contra o maior rival, Cruzeiro, no último domingo, pelo Estadual.
Hulk supera na média (1 gol por jogo) os outros principais artilheiros da elite do futebol brasileiro em 2022, ficando acima de Rodriguinho (Cuiabá– 7 gols em 9 jogos -média de 0,77 gol por jogo), Gabigol (Flamengo-6 gols em 8 jogos -média de 0,75 gol por jogo), Rômulo (Athletico-PR-6 gols em 10 jogos-média de 0,6 gol por jogo) e Elton (Cuiabá-6 gols em 10 jogos-média de 0,6 gol por jogo).
Crédito: HulkpodeseguirfazendohistórianoGaloem2023-(PedroSouza/Atlético-MG

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