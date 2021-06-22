Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Hulk diz que Galo tinha obrigação de vencer Chape e Fortaleza em casa e lamenta vacilos do time
futebol

Hulk diz que Galo tinha obrigação de vencer Chape e Fortaleza em casa e lamenta vacilos do time

O atacante admitiu também o baixo rendimento atleticano no ataque neste Brasileiro...

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 17:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jun 2021 às 17:40
Frustração é o sentimento do atacante Hulk, do Atletico-MG, após o empate por 1 a 1 com a Chapecoense, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador comentou que esse tipo de erro pode custar o título, sonho de 10 entre 10 atleticanos. Hulk afirmou que o Atlético tinha obrigação de vencer seus jogos contra Fortaleza, derrota, e diante da Chape, marcando os seis pontos. O alvinegro venceu apenas um jogo no Mineirão, contra o São Paulo. Por fim, o atacante do Galo admitiu que há um rendimento abaixo do esperado do ataque, que marcou apenas cinco gols em cinco partidas na competição. Confira a entrevista de Hulk nos videos da matéria. Hulk não saiu feliz do jogo contra a Chape após o empate-(Pedro Souza/Atlético-MG)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF, em Brasília
Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica
Imagem de destaque
Segunda Ponte pode passar a ter três faixas como feito na 3ª Ponte
Imagem de destaque
Jardim sensorial: veja como criar um espaço que ativa os sentidos humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados