Hulk diz que Galo tinha obrigação de vencer Chape e Fortaleza em casa e lamenta vacilos do time

Frustração é o sentimento do atacante Hulk, do Atletico-MG, após o empate por 1 a 1 com a Chapecoense, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador comentou que esse tipo de erro pode custar o título, sonho de 10 entre 10 atleticanos. Hulk afirmou que o Atlético tinha obrigação de vencer seus jogos contra Fortaleza, derrota, e diante da Chape, marcando os seis pontos. O alvinegro venceu apenas um jogo no Mineirão, contra o São Paulo. Por fim, o atacante do Galo admitiu que há um rendimento abaixo do esperado do ataque, que marcou apenas cinco gols em cinco partidas na competição. Confira a entrevista de Hulk nos videos da matéria. Hulk não saiu feliz do jogo contra a Chape após o empate-(Pedro Souza/Atlético-MG)