Hulk diz que foi mal interpretado quando pediu para jogar mais e afirma que respeita Cuca

O atacante Hulk usou as redes sociais para tentar explicar sua fala ao cobrar mais tempo em campo com a camisa do Atlético-MG. O jogador usou sua conta no Instagram neste domingo e disse que foi mal interpretado, que respeita o técnico atleticano. - Fala, pessoal, passando aqui para esclarecer a respeito da minha entrevista que repercutiu bastante, infelizmente por um lado negativo, as pessoas criando como se eu tivesse algo contra o professor Cuca ou algo assim, jamais. Eu respeito demais o professor Cuca, respeito demais o profissional Cuca, ser humano Cuca, eu não tenho contra ele ou ninguém aqui, pelo contrário, eu trabalho respeitando todo mundo, buscando sempre o melhor-disse, que prosseguiu na explicação. - Quando eu falei a questão da sequência, é a questão da confiança, eu passei muito tempo fora do Brasil, eu voltei, são quase 16 anos fora então isso requer tempo de adaptação, mas eu me cobro bastante, a cada jogo, a cada dia, para chegar no meu melhor nível, para fazer valer todo o investimento que o Galo fez em mim, eu tenho certeza que tudo vai dar certo, vou chegar no meu melhor nível, eu conto com vocês, só sucesso, com fé em Deus - completou. Hulk questionou a sua utilização no Galo na saída de campo após a vitória do Atlético-MG sobre o Athletic, nesse sábado, 24 de abril, pelo Campeonato Mineiro. -Desde que cheguei, não joguei três jogos seguidos. Eu queria muito estar jogando no meu melhor nível. Acho que não é só você estar bem fisicamente. Você precisa de confiança, e confiança requer minutos jogados, requer jogos seguidos. Infelizmente, não estou tendo isso. Queria poder estar falando outras coisas aqui, mas temos que ser verdadeiros. Preciso de jogos, preciso de ritmo, preciso de confiança pra poder apresentar meu melhor futebol. Desde que o professor Cuca chegou aqui, acho que não tive uma sequência de três, quatro jogos seguidos. É muito difícil - disse Hulk. Cuca respondeu em sua coletiva pós-jogo e falou que dá sequência quando tem o jogador dando todo o respaldo. Próximo jogo O Galo entra em campo na terça-feira, 27 de abril, às 19h15, contra o América de Cali, no Mineirão, pela segunda rodada do Grupo H da Libertadores.