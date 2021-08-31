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  • Hulk destaca sua evolução em retorno ao Brasil: 'O Atlético oferece o que tem de melhor para nós'
futebol

Hulk destaca sua evolução em retorno ao Brasil: 'O Atlético oferece o que tem de melhor para nós'

O atacante do Galo também comentou o bom momento no time mineiro e espera quebrar o jejum de gols na Seleção: "atacante vive de gols"...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 20:28

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 20:28
Hulk falou sobre visibilidade de seu futebol e revela carinho de torcedores de outros clubes: 'Muito gratificante'-(Reprodução / CBF TV)

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