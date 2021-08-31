Hulk destaca sua evolução em retorno ao Brasil: 'O Atlético oferece o que tem de melhor para nós'

Hulk falou sobre visibilidade de seu futebol e revela carinho de torcedores de outros clubes: 'Muito gratificante'-(Reprodução / CBF TV)
Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 20:28
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