Hulk desfalca o Galo contra o Furacão com conjuntivite e vira preocupação para o duelo diante do Bahia

O Atlético-MG ficou sem o atacante Hulk para o duelo contra o Athletico-PR, neste domingo, 1º de agosto, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador está com conjuntivite e pode ficar dias sem atuar contra o Bahia também, quarta-feira, 4 de agosto, pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A conjuntivite é uma enfermidade contagiosa.Hulk é o artilheiro do Galo em 2021, com 16 gols em 35 jogos, e quebrou sua impressionante sequência de 23 partidas seguidas pelo clube. Eduardo Sasha entrou no lugar do camisa 7 alvinegro para encarar o Furacão. Hulk também soma 9 assistências, sendo muito ativo no ataque atleticano, mesmo quando não marca gols.