Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Hulk desfalca o Galo contra o Furacão com conjuntivite e vira preocupação para o duelo diante do Bahia
futebol

Hulk desfalca o Galo contra o Furacão com conjuntivite e vira preocupação para o duelo diante do Bahia

O jogador apresentou a inflamação pouco antes da partida contra o Athletico-PR...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 ago 2021 às 17:07

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 17:07

Crédito: Destaque contra o Bahia na Copa do Brasil, Hulk pode não estar em campo no duelo de volta das oitavas de final da competição mata-mata-(Pedro Souza/Atlético-MG
O Atlético-MG ficou sem o atacante Hulk para o duelo contra o Athletico-PR, neste domingo, 1º de agosto, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador está com conjuntivite e pode ficar dias sem atuar contra o Bahia também, quarta-feira, 4 de agosto, pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A conjuntivite é uma enfermidade contagiosa.Hulk é o artilheiro do Galo em 2021, com 16 gols em 35 jogos, e quebrou sua impressionante sequência de 23 partidas seguidas pelo clube. Eduardo Sasha entrou no lugar do camisa 7 alvinegro para encarar o Furacão. Hulk também soma 9 assistências, sendo muito ativo no ataque atleticano, mesmo quando não marca gols.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motociclista fica gravemente ferido após colisão com carro em Cachoeiro
Imagem de destaque
Mutirão oferece documentação gratuita a pessoas em vulnerabilidade em Vitória
Imagem de destaque
Ricardo Ferraço define nova cúpula da PC e Subsecretaria de Inteligência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados