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Hulk desfalca o Atlético-MG no Brasileirão para acompanhar o nascimento da filha nos EUA

Atacante e a esposa terão o seu primeiro filho juntos. O jogador já tem outras três crianças...

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 16:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2022 às 16:01
O Atlético-MG não terá o craque Hulk neste domingo, 17 de abril, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Athletico-PR. O camisa 7 do Galo vai acompanhar o nascimento da filha Zaya ao lado da esposa Camila Ângelo, nos Estados Unidos. Hulk foi liberado pelo clube mineiro e não estará na delegação que viaja para Curitiba neste sábado, 16, para encarar o Furacão. O Galo venceu na estreia o Internacional por 2 a 0. O atacante tem casa no país norte-americano e a pequena Zaya vai nascer com dupla cidadania. De acordo com o Atlético, os dias de folga do jogador já estavam no planejamento do clube. Hulk já é pai de outros três filhos, dois meninos e uma menina.
Crédito: Hulk eaesposaCamilaÂngelovãoreceberapequenaZayanestefimdesemana-(Reprodução/Instagram

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