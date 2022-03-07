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Hulk 'desencanta' no clássico e exalta Galo após vitória sobre o Cruzeiro: 'Mostra a grandeza do nosso elenco'

O atacante enalteceu o espírito de guerreiros do Atlético-MG no triunfo de virada contra o Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro...
LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2022 às 23:21

Publicado em 06 de Março de 2022 às 23:21

Se no duelo de 2021 o atacante Hulk, do Atlético-MG, não teve um participação efetiva contra o Cruzeiro, inclusive sendo expulso por uma briga com Willian Pottker, em 2022, o craque alvinegro não foi brilhante, mas conseguiu marcar seu primeiro gol sobre o rival, “desencantando”. O pênalti convertido por Hulk, seu sexto gol na temporada
Em um clássico movimentado, disputado e equilibrado, o Atlético-MG venceu o Cruzeiro de virada por 2 a 1, gols de Hulk, de pênalti, e Ademir, para o Galo, com Vitor Roque anotando o tento da Raposa, no duelo deste domingo, 6 de março, no Mineirão, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro.
O resultado classificou o Galo para as semifinais do Estadual. O time alvinegro chegou aos 22 pontos, três a mais do que a Raposa, que caiu para a terceira posição, perdendo a vice-liderança para o Athletic.
Hulk exaltou a força do grupo atleticano após o triunfo sobre o maior rival, garantindo passagem às semifinais da competição. Confira no vídeo acima. Hulk não foi brilhante, mas deixou sua marca no clássico contra o Cruzeiro-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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