Hulk conversa com Reinaldo, que exalta importância do craque: 'Eternamente em nossos corações'

Hulk é o jogador mais valioso e badalado do Atlético-MG em 2021. Com 32 gols na temporada, sendo 17 só no Brasileirão, o atacante do Galo conquistou a torcida dentro e ainda reverenciou ídolos do passado. Ao marcar seu segundo gol, o da vitória sobre o Fluminense, por 2 a 1, de virada no Mineirão, o 400º da carreira, Hulk foi em direção à arquibancada e reverenciou Reinaldo, maior artilheiro do clube, com 255 gols, e ídolo eterno do Galo, sendo considerado um dos maiores centroavantes do futebol brasileiro. O gesto, que emocionou o ex-jogador, gerou uma resenha entre Reinaldo e Hulk depois do jogo com o Tricolor. Confira nos vídeos da matéria. Hulk reverenciou o ídolo Reinaldo após o segundo gol do Galo diante do Flu-(Pedro Souza/Atlético-MG)